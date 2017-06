VW und Motorrad kollidierten

artikel-ansicht/dg/0/

Schernsdorf/Rießen (MOZ) Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, hat sich zwischen Schernsdorf und Rießen ein Unfall zwischen einem Motorrad Kawasaki und einem VW ereignet. "Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Abzweig zur Kreisstraße nach Fünfeichen zum Zusammenstoß", teilte eine Polizeisprecherin mit. Beide Fahrer seien schwer verletzt worden und mussten stationär in Krankenhäusern behandelt werden. "Die Fahrzeuge waren nicht mehr betriebstüchtig und mussten abgeschleppt werden", sagte die Polizeisprecherin. Die Landesstraße zwischen Schernsdorf und Rießen war eine Zeit lang gesperrt. Auch war Öl ausgelaufen. Im Einsatz waren auch Feuerwehren aus Rießen, Fünfeichen und Grunow-Dammendorf.