Trommeln mit einem Musical-Star

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Pop to Go" heißt es seit fast einem Jahr jeden Mittwoch an der Bertolt-Brecht-Oberschule. Dann sind vier Dozenten vom Bundesverband für Popularmusik in der Schule, geben auf etwas andere Weise Musikunterricht in den Bereichen Gitarre, Gesang, Trommeln und Medien. "Wir wollen sie mit unseren Angeboten auch aus der Reserve locken", sagt Ole Solomon Junge, einer der vier Dozenten. Der gebürtige Londoner ist selbst ein Multitalent, studierte Musik, Gesang und Tanz in Hamburg, London und New York.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583138/

Junge war Publikumsliebling in der Dresdener Inszenierung von "Singin' in the Rain", wo er als Profi-Step-Dancer begeisterte. Seit 20 Jahren ist er erfolgreicher Musicaldarsteller und spielte in diversen Produktionen die Hauptrollen, wie den "Che" in Evita, den "Judas" in Jesus Christ Superstar oder den "Eddie" in Rocky Horror Picture Show. Er wirkt als Musiker, Choreograph, Produzent und trommelt nun auch schon geraume Zeit in Seelow mit seinen Schützlingen. Er freut sich, wenn die Schüler mitgehen, sich etwas zutrauen und selbstbewusster werden.

Das Angebot des Verbandes mit diesem Projekt richtet sich besonders an kulturschwache Regionen. "Die meisten der Schüler würden von sich aus in keine Musikschule gehen", ist Salomon Junge überzeugt. Da diese Angebote Bestandteil des Musikunterrichts sind, sei die Ausgangslage eine ganz andere. Viele probieren es dann doch mal und haben sehr schnell Spaß, sind stolz, wenn sie dann die Instrumente spielen können. So wie Marc, der schon anderen Schülern beim Trommeln-Lernen hilft und Tipps gibt. "Für uns ist das eine ganz tolle Sache", sagt Musiklehrerin Marlen Grunwald. "Pop to Go bietet Abwechslung, erreicht die Jugendlichen." Dazu tragen zweifellos auch die Dozenten bei, die locker und ungezwungen ihren Unterricht absolvieren. Marlen Grunwald und ihre Schüler hoffen, dass das Projekt auch im neuen Schuljahr weitergeht. Die Förderung ist immer auf ein Schuljahr begrenzt.

Junge ist optimistisch. Auch ihnen mache dieser Unterricht Spaß. "Es ist eine Herausforderung, immer wieder, weil es ja auch immer wieder neue Teilnehmer gibt." Er freut sich, wenn die Schüler so weit sind, dass sie bei Schulprogrammen auftreten und da meist frenetisch gefeiert werden. So wie jüngst beim Abschlussprogramm zum Cup der Nationen.