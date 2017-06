Karten jetzt auch offline

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) In weniger als einem Monat ist es soweit: "City" und die "Killerpilze" kommen ins Oderbruch. Dafür haben die Organisatoren des Wriezener Village-Festivals gesorgt und große Unterstützung von einem Unternehmen erhalten, welches in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert - die städtische Wohnungsbaugesellschaft HaGeBa. "Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit", so Martin Genßler, Organisator und Vorsitzender des Vereins Village Kulturlabor.

Das Jubiläum ist für die Haus-, Grundstücks- und Baubetreuungsgesellschaft mbH Wriezen ein Grund mehr, zu feiern. Warum also nicht Festival und Jubiläumsfeier unter einen Hut bringen? Gemeinsam wollen die Veranstalter des Festivals, welches in diesem Jahr in seine vierte Auflage geht, jüngeres und älteres Publikum zusammenbringen. Dafür sollen die Kultband "City" sowie die Indie-Rockern "Killerpilze" sorgen. Beide national bekannte Bands haben sich auf der Freilichtbühne der Oderbruchhauptstadt angekündigt.

Bislang waren die Tickets für das Festival am 14. und 15. Juli nur online verfügbar. Jetzt sind sie es auch offline, so Martin Genßler, also in Geschäften in Wriezen, Bad Freienwalde und Strausberg. Seit dieser Woche sind die regulären Eintrittskarten im Handel bei Augenoptik Düntzsch in Wriezen und Bad Freienwalde, an der Theaterkasse im Handelscentrum Strausberg sowie im Musikcenter Deuil in Wriezen erhältlich. "Die Karten sind druckfrisch und an die Stellen verteilt", sagte Martin Genßler am Mittwoch.

Mieter der HaGeBa können sich doppelt freuen. Ihre Chancen, eine Freikarte für das Festival zu bekommen, sind hoch. Die Wohnungsbaugesellschaft vergibt eine begrenzte Zahl an Freikarten, die zu den üblichen Geschäftszeiten am Empfang der HaGeBa, Krausenstraße 7, in Wriezen abgeholt werden können.

Da das Festival über zwei Tage stattfindet, können die Karten je für Freitag oder Sonnabend erworben werden oder für beide Tage. "Das Programm ist natürlich an beiden Tagen sehenswert", sagte Martin Genßler. Gerade, weil die Region viel Musikkultur habe und sich diese in Form von anderen regionalen Bands auch zeigen soll, empfiehlt er das Programm an beiden Tagen. "Dafür, dass wir im Vergleich zu anderen Festivals recht klein sind, freuen wir uns über die Teilnahme der zwei Headliner und den anderen regionalen Bands, die das Village Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen", so Martin Genßler.

Tickets gibt es auf www.moz.de/ticket oder unter www. village-festival.de. Einzeltickets ab 15,75 Euro plus Gebühren, das komplette Wochenende ab 31,50 Euro. Mit dem Fünf-Freunde-Ticket wird nur der Preis für vier Besucher fällig.