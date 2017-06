Gelungene Premiere der "Bar-Show"

artikel-ansicht/dg/0/

Lachen in die Kamera: Ronny Gander und Jenny K. moderierten in der Eisenhüttenstädter Inselgaststätte die erste "Bar-Show". © MOZ/Gerrit Freitag

So erzählte Dr. Dirk Hinz, Chefarzt am Städtischen Krankenhaus, dass dort die Schmerztherapie in den vergangenen Jahren ausgebaut wurde. Zu Gast waren außerdem unter anderem Fischer Henry Schneider aus Brieskow-Finkenheerd und der Eisenhüttenstädter Bürgermeisterkandidat Frank Balzer. Für die musikalische Umrahmung sorgten Oliver Thomas, Anna-Marlene Bieking und Silke und Dirk Spielberg. "Es war alles in allem eine rundum gelungene Sendung", erklärte Moderator Ronny Gander auf seiner Internetseite.

Die "Bar-Show" soll demnächst im regionalen Fernsehsender OSF-TV ausgestrahlt werden.