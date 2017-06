Schlachtgetümmel wie vor 1045 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Cedynia (Zehden) Sie wollen es wieder tun: Deutsche und Polen werden an diesem Sonntagmittag zu Füßen des Czibor-Hügels unweit der Oder eine Schlacht austragen - genau wie vor 1045 Jahren. Mit dem Unterschied, das diesmal nach Möglichkeit kein Blut fließen soll, sondern man vor und nach dem Getümmel friedlich zusammen feiern will.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583144/

Die Schlacht bei Zehden, bei der am 24. Juni 972 ein vom polnischen Herzog Mieszko I. geführter Trupp den deutschen Markgrafen Hodo und seine Gefolgsleute besiegt haben soll, ist der Grund, weshalb das Stadtfest von Cedynia immer um den Johannestag herum stattfindet. Denn als nach dem Zweiten Weltkrieg der polnische Staat wieder bis an die Oder reichte, musste die historische Schlacht als Beleg dafür herhalten, dass Polen die Gebiete wiedererlangt hatte, die schon vor 1000 Jahren zu dem damals noch jungen Staat gehört hatten.

Und als sich 1972 das Datum der Schlacht zum 1000. Mal jährte, wurde auf dem Czibor-Berg ein riesiger (polnischer) Adler aus Stein errichtet, der seinen Kopf bis heute triumphierend nach Deutschland erhebt.Der Name des Ortes, bei dem die historische Schlacht stattgefunden haben soll - seriöse Historiker sind freilich der Meinung, dass es sich eher um ein Scharmützel oder um eine Grenzstreitigkeit handelte - steht in jedem polnischen Geschichtsbuch. Cedynia, das mit den umliegenden Dörfern auf etwa 4000 Einwohner kommt, ist zugleich die westlichste Stadt Polens, nur 60 Kilometer von Berlin entfernt.

"Jetzt wollen wir aber genau hier die deutsch-polnische Gemeinsamkeit weiterentwickeln", sagt Andrzej Lasowski. Der aus Stettin stammende Pole leitet seit drei Monaten das Kulturhaus der Kleinstadt und hat sich fest vorgenommen, die Beziehungen besonders ins nahe gelegene Bad Freienwalde (Märkisch Oderland) auf eine neue Grundlage zu stellen. Vor allem stört ihn, dass viele deutsche Besucher die Gegend nur mit den riesigen Basaren am nahe gelegenen Grenzübergang Hohenwutzen verbinden.

Und so wird es zwar auch an diesem Wochenende unterhalb des Czibor-Berges ein von Freunden des Mittelalters nachgestelltes Scharmützel geben. Diesmal werden daran aber auch deutsche Akteure beteiligt sein.

"Zudem ist das Programm unseres Stadtfestes in diesem Jahr viel umfangreicher und grenzüberschreitender als in früheren Jahren", kündigt Lazowski an. Partner habe er dafür in Bad Freienwaldes parteilosem Bürgermeister Ralf Lehmann sowie in der Tourismus-GmbH der Stadt gefunden, die sich im Rahmen des Fests in Cedynia präsentieren wird. Unter anderem soll es ein gemeinsames Fußballturnier geben.

Über die Geschichte der Region werden sich deutsche und polnische Historiker bereits am Sonnabend auf einer Konferenz austauschen, die um 10.30 Uhr im früheren Kloster von Zehden beginnt, das deutschen Ausflüglern als Restaurant und Hotel bekannt sein dürfte. Von deutscher Seite werden unter anderem Heinrich Kaak von der Universität Potsdam und Reinhard Schmok aus Bad Freienwalde Vorträge halten, während polnische Wissenschaftler aus Stettin, Breslau und Warschau vertreten sind. Außerdem gibt es am Sonnabendnachmittag ein buntes Programm in der Freilichtbühne von Cedynia, das von Schülern, Jagdhornspielern und Rockbands gestaltet wird.