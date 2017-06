Backsteingotik verbindet Kommunen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Eberswalde will gemeinsam mit der Gemeinde Chorin dem Verein "Europäische Route der Backsteingotik" beitreten. Einen entsprechenden Beschlussantrag der Verwaltung hat der Ausschuss Bildung, Jugend und Kultur auf seiner jüngsten Sitzung befürwortet. Allerdings fiel das Votum nicht einstimmig aus. Fragen nach dem Sinn der Mitgliedschaft und den Erwartungen wurden laut. Carsten Zinn (Alternatives Wählerbündnis) forderte zudem vor der Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung am 29. Juni eine Übersicht über sämtliche Mitgliedschaften der Kreisstadt.