Für Radwanderer gut gerüstet

Stolzenhagen (MOZ) Die Inhaber der Stolzenhagener "Fischerstube" durften sich am Mittwoch ein neues Qualitäts-Zertifikat an die Hausfassade schrauben. Die Gaststätte bekam vom Allgemeinen deutschen Fahrrad-Club (ADFC) das Logo "bett+bike" verliehen. "Wir wollen neben den Touristen auch den Radwanderern signalisieren, dass sie hier willkommen sind", freuten sich Klaudia Priebe und Steffen Köhler über den Besuch von Sabine Grassow von der Barnimer Wirtschaftsfördergesellschaft Wito. Sie darf mittlerweile Gastronomie-Betriebe zertifizieren und lobt die Stolzenhagener Wirtsleute in den höchsten Tönen. "Die Touristen erwarten heute Service und hohe Qualität. Beides wird hier geboten." Tatsächlich erhielt die "Fischerstube" schon vor zwei Jahren das Zertifikat "wanderbares Deutschland" und hatte dafür etliche Standards zu erfüllen. So bieten die Gastronomen neben kohlehydrat- und vitaminreichen Gerichten Möglichkeiten zum Trocknen von Wanderschuhen oder nasser Bekleidung.