Gemeinschaftsanlage für Erdbestattung

Lebus (MOZ) Wie groß die Nachfrage nach einer solchen Beisetzungsform ist, zeigt allein diese Tatsache: Noch vor der offiziellen Übergabe der neuen Erdbestattungs-Gemeinschaftsanlage am Dienstag auf dem Lebuser Friedhof hat es am Wochenende dort die erste Beisetzung gegeben.

Zufriedene Gesichter: Die Vertreter der Stadt und des Amtes Lebus haben am Dienstag Nachmittag die neue Erdbestattungs-Gemeinschaftsanlage auf dem Lebuser Friedhof abgenommen. Die erste Beisetzung hat bereits stattgefunden.

"Es gab viele Anfragen von Lebusern, die keine anonyme Urnenbestattung möchten, aber ihren Angehörigen, die oft nicht vor Ort wohnen, auch keine Grabpflege aufbürden wollen", sagt die Lebuser Bürgermeisterin Britta Fabig. Die Stadtverordneten hatten deshalb den Bau der Anlage beschlossen. Er hat die Stadt 18 800 Euro gekostet. Über die geänderte Friedhofsgebührensatzung sollen die Kosten für den Bau der Anlage und die Grabpflege refinanziert werden.

Landschaftsarchitekt Andreas Kittner hat die Anlage geplant und den Bau betreut. Auf einer rund 300 Quadratmeter großen Fläche am Hauptweg, schräg gegenüber der Friedhofshalle, ist eine Anlage mit zwei Bestattungs-Kassetten für zunächst 22 Einzel-Erdgrabstellen entstanden. Die wäre bei Bedarf erweiterbar.

Die zuerst zu belegende Kassette ist mit einem grünen Flor, einer Art Kunstrasen, abgedeckt. Erst, wenn die Fläche voll belegt ist, soll Rasen eingesät werden, den dann die Stadtarbeiter pflegen werden, erklärt Heidemarie Rust aus der Lebuser Amtsverwaltung.

Die Gemeinschaftsanlage wird einheitlich gestaltet. Auf jedes Grab kommt eine kleine Granittafel, auf der Name und Lebensdaten des Verstorbenen stehen - in vorgegebener Schriftart.

Um die Pflege zu vereinfachen und bezahlbar zu halten, werden die Gräber nur mit Rasen abgedeckt. Blumen sollen nur in dem Rondell in der Mitte der Anlage niedergelegt werden. Dort steht ein Findling. Darum herum sind Rosen und Sträucher gepflanzt worden. Zwei massive Holzbänke laden Besucher zum Verweilen und Innehalten ein. Der große Lebensbaum, der schon vorher auf der Fläche stand, wurde in die neue Anlage integriert. Es handelt sich um die erste derartige im Amt Lebus.