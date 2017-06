Stadt benötigt Wahlhelfer

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September sucht die Stadt Frankfurt ab sofort Wahlhelfer für die insgesamt 54 Wahllokale im Stadtgebiet inklusive der Ortsteile sowie die sechs Briefwahllokale. "Wahlen sind das Herzstück der Demokratie und bieten den Bürgern eine hervorragende Gelegenheit, an der Gestaltung des Landes mitzuwirken", betont die für die Vorbereitung der Wahlen zuständige Beauftragte der Stadt, Martina Löhrius die Bedeutung und Attraktivität dieses Ehrenamtes.

Interessenten würden in jeweils mindestens siebenköpfigen Teams eingesetzt. Auch erstmalige Unterstützer sind gern gesehen: "Vorab wird es eine Einführung und Schulung zu den einzelnen Aufgaben und Abläufen geben, damit am Wahltag ein reibungsloser Ablauf garantiert wird. Zudem werden in jedem Wahlvorstand erfahrene Personen vertreten sein, die bei Fragen und Unklarheiten weiterhelfen", so Löhrius weiter.

Wer mitmachen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Die Betreuung der Wahllokale am Wahltag beginnt um 7:30 Uhr und endet nach Beendigung der Auszählung aller abgegebenen Stimmen. Da die Wahllokale, wenn möglich, im Schichtbetrieb besetzt werden, muss niemand über die gesamte Zeit vor Ort sein. Es erfolgt morgendlich eine Einweisung und die Verteilung der Arbeiten tagsüber und ab 18 Uhr wird die Auszählung der Stimmen durch alle vorgenommen. Jede helfende Person erhält ein Erfrischungsgeld in Höhe von 25 Euro, Wahlvorsteher 35 Euro.

Wer Wahlhelfer werden möchte, meldet sich bei Martina Löhrius, Telefon 0335 552 3270, oder per E-Mail an: martina.loehrius@frankfurt-oder.de