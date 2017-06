Konzert mit wichtigen Tipps

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Das hat Spaß gemacht: 47 Musiker des Landespolizeiorchesters unter den Dirigaten von Jürgen Bludowsky und Christian Köhler haben im Bürgerhaus zwei Konzerte gegeben. 790 Grundschüler waren bei "(K)ein ganz normaler Tag" und "Emil und die Detektive" dabei. Sie hörten nicht nur ein erstklassiges Ensemble spielen, sondern lauschten den Worten von Moderator Thomas Petersdorf, der wie nebenher so Tipps gab, dass man nicht Süßigkeiten von Fremden nimmt, denn sie könnten Drogen enthalten, oder dass man seine Wertsachen am besten in einem Brustbeutel mit sich trägt.