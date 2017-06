Jede Woche ein Konzert im Dom

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Jeden Sonntag ein Konzert im Dom: An diesem Wochenende beginnt die Reihe "11. Internationale Fürstenwalder Sommermusiken". Das Eröffnungskonzert am Sonntag, um 17 Uhr, bestreiten Anne Voigt am Saxophon und Winfried Nowak an der Orgel. Sie spielen Werke von Bach, Händel, Bozza, Chopin und Gershwin.