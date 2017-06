Mit den "Stones" in die Rente

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Es gibt ein Leben nach dem als Verwaltungsdirektorin. Mit Stones-Konzerten, mit vielen Büchern, mit Reisen. Und vielleicht einem neuen Job. Am Mittwoch wurde Monika Born nach 35 Dienstjahren im Martin-Gropius-Krankenhaus mit einem Festakt verabschiedet. In den Un-Ruhestand.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583157/

Abschied und Neubeginn: 35 Jahre war Monika Born (l.) am Gropius-Krankenhaus tätig. Jetzt übergibt sie die Geschäfte als Verwaltungsdirektorin an ihre Nachfolgerin Sylvia Markl aus Berlin. Am Mittwoch wurde die Neue offiziell vorgestellt.

Abschied und Neubeginn: 35 Jahre war Monika Born (l.) am Gropius-Krankenhaus tätig. Jetzt übergibt sie die Geschäfte als Verwaltungsdirektorin an ihre Nachfolgerin Sylvia Markl aus Berlin. Am Mittwoch wurde die Neue offiziell vorgestellt. © Andreas Gora

Eigentlich ist die 63-Jährige um Worte nie verlegen. Doch am Mittwoch, da ringt auch Monika Born um Fassung. Fast sprachlos sagt sie nur: "Sonst habe ich ja oft das letzte Wort. Heute aber lassen Sie mich einfach schweigen." Hinter ihr liegen fast zwei Stunden Händeschütteln und Umarmungen, zahllose Worte des Dankes von Honoratioren, Erinnerungen an die gemeinsame Zeit von Kollegen und Weggefährten. Musik vom klinikeigenen "Panik-Orchester", das unter anderem Stones-Titel für den Stones-Fan Born präsentiert. Bewegende Momente.

In dem offiziellen Festakt zur Verabschiedung der Verwaltungsdirektorin hatten die Redner, darunter Geschäftsführer, Aufsichtsratsvorsitzender, Leitender Chefarzt und Pflegedienstleiterin, den Weg der Monika Born skizziert und damit gleichsam die Entwicklung des Hauses an der Oderberger Straße von der Bezirksnervenklinik zum Martin-Gropius-Krankenhaus Revue passieren lassen.

Sie hatten das Bild einer "Macherin", eines "kritischen Geistes" gezeichnet, einer Frau mit einer "beinahe beängstigenden Energie", mit "spitzer Zunge", mit "flinken Bemerkungen" und "stets flotten Sprüchen", zugleich mit "hoher Fachkompetenz", Pflichtbewusstsein und einer großen Verbundenheit zur Klinik. Einer Verwaltungsleiterin, die nicht nur die Zahlen im Kopf hat, sondern sich stets für die Patienten und die Mitarbeiter eingesetzt hat, wie es unisono hieß.

Landrat Bodo Ihrke drückte es so aus: Nach innen habe Monika Born das Haus "zusammengehalten" und nach außen "verteidigt". Und dies seit der Wende im Spannungsfeld zwischen ökonomischen Zwängen und den Anforderungen an moderne Neurologie und Psychiatrie. Für den Erfolg ihrer Arbeit sprächen nicht nur die durchweg positiven Betriebsergebnisse, die das Haus zu einem "Leistungsträger" innerhalb der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) machen, sondern eben auch die hohe Anerkennung, die die Verwaltungsleiterin genießt. Bürgermeister Friedhelm Boginski wiederum bewunderte den Mut der Scheidenden, 1982 - in einer Zeit des totalen Mangels - vom Handel ins Gesundheitswesen gewechselt zu sein. Und lobte ihr politisches sowie soziales Engagement - etwa bei der Aufarbeitung des Themas Euthanasie und der Verlegung der ersten Stolpersteine in Eberswalde im Ergebnis dieses Projektes.

Monika Born werde "dem Haus fehlen", ist Konzernchef Jörg Mocek überzeugt. Gleichwohl sei er zuversichtlich, dass die Nachfolgerin Sylvia Markl, die zuvor an den DRK-Kliniken Berlin tätig war, die Lücke schließen und den erfolgreichen Weg fortsetzen kann, leitete er zur Staffelstabübergabe über.

Und am Ende hat Monika Born doch (wieder) das letzte Wort. Der Erfolg der Klinik sei der Erfolg vieler, sagt sie, um den Dank und die Wertschätzung zurückzugeben, ihrem Team eine "tolle Zusammenarbeit" zu bescheinigen. Und zum Empfang zu bitten.

Bei Schnittchen tauschen die Gäste Geschichte und Geschichten aus, geben Anekdoten zum Besten. Monika Born begrüßt ehemalige Mitarbeiter, wie Oberschwester Renate Kriewitz, Physiotherapeutin Perdita Kühlmann oder den Architekten Henrich Rauschning. Auch etliche frühere Ober- und Chefärzte, wie Dr. Rüdiger Stier (Kinder- und Jugendpsychiatrie) und Dr. Andrea Six (Forensik) sind gekommen, um Monika Born für das Leben nach dem der Verwaltungsdirektorin Glück zu wünschen.

"Erst mal ankommen", sagt die 63-Jährige, offiziell ab 1. Juli im Un-Ruhestand. Aber dann gibt es auch schon Pläne. Urlaub an der Ostsee, ein Stones-Konzert am 12. September in München, Asien-Reise. "Nächstes Jahr suche ich mir bestimmt einen Job", denkt sie laut nach. Eine Frau voller Energie eben. "Und wenn Sie doch mal Hilfe brauchen, Sie wissen ja ...", gibt Chefarzt Dr. Hubertus Adam ihr mit.