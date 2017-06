artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583159/

Laut der Ministerin macht diese Zahl besonders deutlich, dass "es bei der Verteilung von Belastungen und Chancen zwischen den Geschlechtern immer noch ungerecht zugeht". Nach Schätzungen liegt die durch unbezahlte Hausarbeit erzielte Wertschöpfung pro Jahr bei rund 1000 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Im gesamten produzierenden Gewerbe sind es in Deutschland pro Jahr rund 800 Milliarden Euro.

Die Ministerin, die seit Anfang Juni im Amt ist, sprach dennoch von Fortschritten, die bei der Gleichstellung von Mann und Frau in der nun ablaufenden Legislaturperiode gemacht worden seien. Sie nannte an erster Stelle den Mindestlohn, der vor allem Frauen zugute käme, aber auch die Frauenquote in den Aufsichtsräten großer Unternehmen und das im vergangenen Jahr beschlossene Gesetz, das gleichen Lohn für gleiche Arbeit vorschreibt. Nicht geschafft habe man, ein garantiertes Rückkehrrecht von Teilzeit- in Vollzeitarbeit auf den Weg zu bringen. "Das war mit unserem Koalitionspartner, der Union, nicht zu machen", bedauerte die Ministerin.

Der Gleichstellungsbericht wird einmal pro Legislaturperiode von der Bundesregierung vorgelegt. Er soll Aufschluss darüber geben, inwieweit die im Grundgesetz geforderte Gleichstellung der Geschlechter durchgesetzt ist. Noch sei viel zu tun, sagte die Ministerin. Denn weiterhin verdienten Frauen im Lebensverlauf deutlich weniger Geld als Männer - zum einen, weil sie häufig in schlecht entlohnten Berufen tätig seien, zum anderen, weil sie immer noch öfter Auszeiten nehmen.

Das Gutachten, das von einer Kommission unter Vorsitz von Professorin Eva Kocher von der Frankfurter Europauniversität Viadrina erarbeitet wurde, empfiehlt, endgültig Abschied zu nehmen vor der Vorstellung, dass sich die Elternteile "für die Rolle des Ernährers beziehungsweise des Sorgenden" entscheiden müssen. Diese überkommene Vorstellung sei der Hauptgrund für Lücken in der weiblichen Erwerbsbiografie.

Kritik an Barleys Bilanz kam von den Grünen. "Mit der Geburt des ersten Kindes trennen sich weiterhin die Welten von Männern und Frauen", sagte die Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt. Die große Koalition habe es versäumt, die richtigen Anreize zu setzen. Vor allem sei es "fatal, dass die Bundesregierung das Rückkehrrecht auf Vollzeit" nicht beschlossen habe.

Ausdrücklich weisen die Autoren darauf hin, dass es bei der Gleichstellungspolitik um die Belange beider Geschlechter gehe. "Auch die Bedürfnisse der Männer" müsse man im Blick behalten. Die Beteiligung von Vätern etwa an der Kindererziehung sei von diesen oft ausdrücklich erwünscht.