Zwei schwere Unfälle auf der B 158

Werneuchen (MOZ) Bei zwei Unfällen auf der B 158 sind am Mittwoch vier Menschen schwer verletzt worden. Gegen 9.30 Uhr stießen zwei Pkw bei Werneuchen-Ost frontal zusammen. Die Feuerwehr musste eine verletzte Person aus dem Auto befreien. Der Hubschrauber flog sie ins Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn. Gegen 15 Uhr prallte am Ortsausgang Werneuchen in Richtung Tiefensee ein Auto gegen mehrere Bäume. Zwei Insassen erlitten schwere Verletzungen. Wie Werneuchens Stadtbrandmeister Rainer Sachse sagte, musste die B 158 in beiden Fällen voll gesperrt werden.