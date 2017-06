Schmalspur-Bibliothek

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Der Einschnitt schmerzt nicht nur einige Gemeindevertreter von Panketal. Auch die Schwanebecker werden es spüren. Die Gemeinde will die Nebenstelle der Bibliothek am Genfer Platz schließen. Das führte im Sozialausschuss zu heftigen Diskussionen.

Wartet auf Leser: Tasja Oltmanns ist Fachangestellte für Medien und Informationsdienste und betreut auch in der Außenstelle in Schwanebeck die potenziellen Bücherwürmer. Allerdings herrscht - wie am Mittwoch zu sehen - oftmals gähnende Leere.

Wartet auf Leser: Tasja Oltmanns ist Fachangestellte für Medien und Informationsdienste und betreut auch in der Außenstelle in Schwanebeck die potenziellen Bücherwürmer. Allerdings herrscht - wie am Mittwoch zu sehen - oftmals gähnende Leere. © MOZ/Sergej Scheibe

Im Vorfeld zu dem Beschluss hatten sowohl die Bibliothek als auch der Fachbereich Bildung und Soziales fundierte Zahlen zusammengetragen, die Bedarf und Leserschaft genau analysieren. Demnach wurden im Vorjahr während einer Öffnungszeit von 113 Stunden von 1 349 Lesern in der Hauptstelle im Rathaus Panketal insgesamt 5 637 Medien entliehen. In Schwanebeck hingegen kamen in 72 Stunden nur 187 Interessierte, die sich 781 Bücher und Zeitschriften mitnahmen. Daraus ergab sich, dass in Schwanebeck pro Öffnungsstunde nur knapp elf Ausleihen passierten. In der Hauptstelle waren es 49.

Der Umzug an den Genfer Platz hat sich laut Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert nicht ausgezahlt. Die Besucherresonanz sei unterdurchschnittlich gewesen. Hinzukomme, dass in der Bucher Stadtteilbibliothek etwa 800 Panketaler registriert seien, die das viel größere Angebot nutzten und gern auf dem Weg von oder zur Arbeit mal an der Bücherei stoppten oder mit anderen Wegen zum Einkauf verbinden würden.

Durch eine Konzentration des Personals am Hauptstandort und damit mögliche längere Öffnungszeiten, schlägt die Verwaltung vor, könne sogar der Montag als Schließtag ganz wegfallen. Die frei gewordenen Räume des Eigenbetriebs im Amtshaus sicherten zudem Platz und Möglichkeiten, die Kinder- und Jugendabteilung zu erweitern. Die Schwanebecker Räume könnten hingegen von Vereinen oder Sportlern genutzt werden.

Heftig entbrannte daraufhin die Diskussion. Für Hendrik Wendland (Bündnis 90/Die Grünen) könne durch eine Schließung keine Verbesserung erzielt werden. Ein Bücherschrank für Schwanebeck biete keinen Ersatz. Der Sozialausschuss dürfe nicht nur darüber nachdenken, was sich die Gemeinde leisten könne, sondern habe auch auf den Bildungs- und soziokulturellen Aspekt zu achten. Fraktionskollege Matthias Horbank stützte den Vorredner und erklärte, klar gegen diesen Vorschlag zu sein. "Kinder kommen nicht alleine nach Zepernick, und manche Rentner auch nicht." Es müssten Alternativen zum Standort gefunden werden, wenn es am Genfer Platz nicht funktioniere.

Ausschussvorsitzender Axel Kruschinski (SPD) wollte wissen, wie die Anbindung an die Schule in Schwanebeck sei? Wie er sah auch Dr. Sigrun Pilz (CDU) darin einen möglichen alternativen Ansatz, nämlich Synergien zu Schule und Hort zu entwickeln.

Nach einem längeren Abstimmungsmarathon mit diversen Änderungsvorschlägen, die abgelehnt oder zurückgezogen wurden, empfahl das Gremium die Vorlage in modifizierter Form. Die Gemeindeverwaltung soll prüfen, inwieweit im neuen Hort an der Grundschule eventuell eine Außenstelle der Bibliothek integrierbar ist. Auch die Möglichkeit einer Fernleihe sei einzubeziehen. Dass der Montag als Schließtag wegfallen soll, wurde gestrichen. Lehnert verwies auf das Engagement der Bibliothekarinnen, die mit Bücherkisten in Kindereinrichtungen zu Gast seien und alles versuchten, neue Leser zu gewinnen.