Industriedesign in DDR-Radios

Karl-Heinz Boßan, der Spiritus Rector der Veranstaltungsreihe, hatte für den Abend Günter Höhne gewonnen. Der 1943 in Zwickau geborene Journalist leitete von 1984 bis 1989 als Chefredakteur die renommierte Design-Fachzeitschrift: "Form und Zweck". Später gestaltete er mehrfach als Kurator Ausstellungen zur DDR-Designgeschichte.

In Friedersdorf berichtete Höhne vor allem über die Entwicklungsarbeiten der zwei DDR-Designer Karl Clauss Dietel und Lutz Rudolf. Beide Künstler arbeiteten als Industrieformgestalter unter anderem für den Radiohersteller Heli (Hempel Limbach-Oberfrohna) und entwickelten dessen Produkte weiter. Zu den definierten Gestaltungsprinzipien des Entwickler-Duos, das auf Langlebigkeit (heute würde man Nachhaltigkeit sagen) von Produkten setzte, gehörte, wie Günter Höhne erläuterte, vor allem ein so genanntes "offenes Prinzip". Das ermöglichte - im Gegensatz zu vielen gegenwärtigen Industriedesigns - einen leichten Zugang zum Inneren von Geräten für Pflege, Austausch und Reparatur.

Eine Modulbauweise ermöglichte zudem recht einfach Ergänzungen. Selbst technische Neuerungen ließen sich jeder Zeit leicht nachträglich in die Geräte integrieren. Günter Höhne beschrieb eine von Dietel und Rudolph gestaltete, mit dem Radiogerät rk3 im Jahr 1966 begonnene, bis 1981 zum rk88 sensit führende Produktserie.

In einer den interessanten und unterhaltsamen Ausführungen folgenden Gesprächsrunde erinnerte der Radiofreund Wolfgang Kurtz daran, dass auch in Gusow einmal Radios produziert wurden und in Frankfurt(Oder) und Fürstenwalde zudem weiter Betriebe, die Radiotechnik und Lautsprecher fertigten, existierten. 1973 war in der Gusower Siedlung ein Zweigbetrieb des VEB Statron Fürstenwalde gegründet worden. Dort wurden Lautsprecherboxen für Radios der verschiedensten Baureihen hergestellt. 1980 hatte das Unternehmen 78 Beschäftigte, überwiegend Rehabilitanden. Nach der Wende wurde der Betriebsteil geschlossen, in Fürstenwalde gründete sich die format gGmbH, die zunächst in der Diedersdorfer Waldsiedlung und seit vielen Jahren in einem kompletten Neubau im Seelower Gewerbegebiet mit Rehabilitanden verschiedene Zuliefererprodukte herstellt.

Am Ende der Veranstaltung beschlossen die Radiofans, ihre Arbeit künftig, zwar nicht als Verein, aber als Interessengemeinschaft "Radiofreunde von Friedersdorf" zu organisieren. Karl-Heinz Boßan informierte, dass er kürzlich einen Vertrag über die Nutzung von Ausstellungsräumen für die Radio-Präsentation im Kunstspeicher bis zum Jahr 2020 verlängern konnte.

Infos unter www.khb-radios.de