Andacht bindet Pflegebedürftige ein

Festlicher Nachmittag: Aus allen acht Ortsteilen trafen sich Senioren in der Stadtpfarrkirche sowie polnische Gäste. © Monika Roth

Der Start in diese thematisch speziell auf ältere Menschen ausgerichtete Woche war traditionsgemäß mit einer feierlichen Andacht durch Pfarrerin Karin Bertheau in St. Marien erfolgt. Auf diesen festen Bestandteil der Seniorenwoche möchten vor allem die Bewohner des Altenpflegeheims nicht verzichten.

"So können wir sie einbinden, beim Kaffeetrinken mit ihnen plaudern und sie sangen sogar kräftig mit, als The Friends bekannte Lieder darboten", sagte Monika Roth. Überdies hätten fleißige Helfer die Tische wunderschön mit Feld- und Wiesenblumen geschmückt.

Die Mobileren aus den acht Ortsteilen zieht es eher zu dem festlichen Nachmittag mit Programm von Stadt und Seniorenbeirat einen Tag später am selben Ort. Gemeinsam mit Senioren aus der polnischen Partnergemeinde Witnica begrüßten sie Bürgermeisterin Uta Barkusky in ihrer Runde, verfolgten den Bericht Monika Roths aus Bad Belzig, spendeten Beifall, als die Eggersdorferin Silvia Plötz und Angelika Langer aus Hermersdorf für jahrelanges ehrenamtliches Engagement geehrt wurden, und ließen sich von den Operettenmelodien eines Gesangsduos mit Klavierbegleitung einfangen. Der herzliche Dank des Seniorenbeirates gilt in dem Zusammenhang den Frauen des Kirchenfördervereins, die für die Bewirtung zuständig waren.

Auf je zwei Mannschaften mit jeweils sechs Spielern brachte es zudem der sportliche Abschluss der Seniorenwoche. Die beiden Durchgänge des Bowling-Wettbewerbs jedenfalls brachten die Teilnehmer gut in Bewegung und es wird bereits der Fortsetzung entgegengeschaut.