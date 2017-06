Die Brechts und ihre Bläser

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Nach fünf erfolgreichen Runden in der Uckermark ist "Kinder machen Kurzfilm!" in Schwedt zurück. Seit Montag werden an der Bertolt-Brecht-Schule normale Schüler zu Regisseuren, Aufnahmeleitern, Tonmeistern und Schauspielern.

Volle Konzentration: Kinder machen Kurzfilm an der Bertolt-Brecht-Schule. Fünftklässler drehen mit Hilfe von Profis einen Dokumentarfilm zum Thema "Was macht unsere Schule so besonders?" An der Brechtschule sind es die Bläserklassen. Regisseurin Judith Be

Bis einschließlich Freitag jeweils von 7.30 bis 13 Uhr wird in der Bertolt-Brecht-Grundschule geprobt, diskutiert und gedreht. Dort stehen die Bläserklassen, die Instrumente und die Musikanten im Mittelpunkt.

"Alle machen freiwillig mit", sagt die Klassenleiterin der 5b, Dorte Braun und blickt mit skeptisch-stolzem Blick auf die 15 Mädchen und Jungen, die am Projekt Kinder machen Kurzfilm teilnehmen. Sie stecken mitten in den Dreharbeiten. Für Celin, Polly, Marcie, Sarah, Balian und ihre Schulfreunde steht fest: Die Bläserklasse hat es verdient, dass ein lustiger Film über sie gedreht wird.

Bis zum Ende der Woche können die Schüler das beweisen - als Regisseure, Aufnahmeleiter, Tonmeister, Schauspieler und Musikanten. Celin spielt zum Beispiel Tenorsaxofon und Marcie Altsaxofon. Sie sind Darsteller im Film über ihren Unterrichtsschatz Musik. Sie dokumentieren den Bläserunterricht, erklären ihre Instrumente, wie die Töne aus dem Instrument fliegen und welche Farben diese haben. Und sie haben noch jede Menge andere Tricks eingesetzt, um ihren Dok-Film zum Besten zu machen, der 2017 in Schwedt oder Prenzlau gedreht wird.

Unter dem Titel "Fünf gewinnt - Schulgeschichten aus Brandenburg" widmet sich das Projekt "Kinder machen Kurzfilm" diesmal einem anderen Format, ist dokumentarisch geworden, erklärt Projektleiterin Catharina Göldner. Die Profifilmer hatten in den Schulklassen nachgefragt: Was macht eure Schule besonders? Was würdet ihr gerne erzählen? Erstmalig werden die Ideen innerhalb der Schulzeit in insgesamt fünf Projektwochen umgesetzt, nicht in den Ferien. Am Ende können sich alle Teilnehmer auf die Premiere von fünf Filmen im FilmforUM Schwedt freuen. Diese findet voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember statt.

Ab Montag ist Kinder machen Kurzfilm eine Woche lang zu Gast an der Grundschule "Am Waldrand" in Schwedt. Nach den Sommerferien geht es mit der Astrid-Lindgren-Schule in Schwedt weiter.