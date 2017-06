Bauauschuss billigt abgespeckte Variante

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Auch nach dem Umbau der Waldsportanlage in Finow können dort keine Leichtathletikwettbewerbe ausgetragen werden. Darauf hat Bernd Bessel, Leiter des Amtes für Hochbau und Gebäudewirtschaft im Rathaus, auf Nachfrage des CDU-Stadtverordneten Uwe Grohs im städtischen Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt hingewiesen. "Es ist mit allen Beteiligten eindeutig besprochen, dass für solche Meetings in Eberswalde nur das Fritz-Lesch-Stadion infrage kommt", sagte der Vertreter der Rathausspitze.

Gleichwohl haben die Mitglieder des Ausschusses die Entwurfsplanung für die sogenannte Basisvariante mit acht Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen klar gebilligt. Damit hat das Vorhaben, die Waldsportanlage für knapp 3,6 Millionen Euro zu modernisieren, eine weitere Hürde genommen. Wenn am Donnerstag auch die Mitglieder des Hauptausschusses zustimmen und die Beschlussvorlage Ende Juni eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung findet, wird die Rathausspitze die parlamentarische Sommerpause nutzen, um das Bauvorhaben voranzutreiben. An die Stadtpolitik erging die Bitte von Baudezernentin Anne Fellner, die sitzungsfreie Zeit zu nutzen, um sich in den Fraktionen darüber zu verständigen, welche zusätzlichen Investitionen für die Waldsportanlage noch gestemmt werden sollen. Bei der Basisvariante sind unter anderem ein Sportfunktionsgebäude, eine Kampfbahn mit zwei 400-Meter-Laufstrecken sowie sechs Kurzstrecken, zwei Weitsprunganlagen, eine Kugelstoßanlage und ein Kunstrasenplatz inklusive.

Ab September sollen die Volksvertreter erklären, welche weiteren Angebote finanziert werden sollen. Möglich sind zehn Zusätze, die zusammen 1,2 Millionen Euro kosten würden.