Nah dran an der Natur

Waldsiedlung (MOZ) Ob Bären, Wildmäuse, Krebse oder Störche - bei ihrem Sportfest steht es den Schülern der Robinsonschule frei, in welches Fell sie schlüpfen möchten. Die Spiele rund um das Thema Natur und Umwelt haben sich Schüler des Oberstufenzentrums Barnim für sie ausgedacht.

Bär in der Falle: Azubi Jessica Hoffmann (l.) motiviert Schüler dazu, den starken Bären zu spielen. In dem Spiel, welches sich Auszubildende des OSZ Barnim ausgedacht haben, sollen die Kinder nach einem selbst gebastelten Bienenstock greifen.

Jetzt gilt es, stark wie ein Bär zu sein. Ein Bär mit unheimlich großem Hunger wohlbemerkt. Jessica Hoffmann möchte, dass sich die Mädchen und Jungen der Robinsonschule das für einen Moment lang vorstellen. Dann wird nacheinander jedem der Kinder ein Seil um die Taille gebunden. Das soll die starken Bären daran hindern, mit ihren Tatzen an die Honigwabe zu kommen, die in Gestalt eines mit Krepppapier und Farbe verzierten Wasserballs etwa zwei Meter entfernt von einem Ast herunterbaumelt. "Ihr wollt den Honig unbedingt", ruft die 19-jährige Auszubildende den Kindern zu, um sie zu motivieren, möglichst nah an den Bienenstock zu kommen.

Ausgedacht hat sich Hoffmann das Spiel mit einem Team aus insgesamt sechs angehenden Heilerziehungspflegern sowie Sozialassistenten des Oberstufenzentrums (OSZ) Barnim für das Sportfest der Robinsonschule, einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung".

Dass die Vorbereitung sowie Ausführung der Veranstaltung auf dem Sportgelände des Barnim Gymnasiums gleichzeitig auch eine Prüfungsleistung für die Schüler des OSZ darstellt, merkt man den Prüflingen selbst hingegen nicht an. Antje Richert, Auszubildende im Bereich der Heilerziehungspflege, erzählt lieber davon, wie viel Spaß ihre Gruppe dabei hatte, sich die Spielstationen auszudenken. "Noch schöner ist es zu sehen, dass es auch den Kindern gefällt", sagt die 34-Jährige.

Thematisch standen die einzelnen Spiele ganz im Zeichen von Umwelt und Natur. Für die 130 Schüler der Robinsonschule in der Bernauer Waldsiedlung bedeutete das neben den Dreikampfdisziplinen Sprint, Weitwurf sowie Weitsprung, dass sie außerdem wie Waldmäuse, Störche oder Krebse durch einen imaginären Wald liefen oder einen Hindernisparcours aus Papprollen und Steinen überwinden mussten.

Das Heranführen an die Tier- und Umwelt war jedoch nur ein Aspekt der Veranstaltung. Im Fokus der Zusammenarbeit zwischen dem OSZ und der Robinsonschule steht laut Kerstin Spindler ebenso der Umgang mit geistig beeinträchtigten Menschen. Umso bedauerlicher findet die Organisatorin des Sportfestes, dass die nunmehr über zwanzig Jahre andauernde Zusammenarbeit der beiden Schulen aufgrund des Umzugs der Ausbildungsgänge an den Standort Eberswalde ab September 2017 nicht fortgeführt wird. "Die Arbeit hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, den Umgang mit geistig beeinträchtigten Menschen als Normalität zu empfinden", meint Spindler.

Ihre anfängliche Scheu hat Cynthia Graf erst während ihres ersten Praktikums an der Robinsonschule überwinden können. "Es war anfangs nicht so leicht, wie ich gedacht habe", erzählt die 19-jährige Schülerin des OSZ. Sie habe sich um eine Person gekümmert, die körperlich sehr eingeschränkt gewesen sei. "Immer wenn sie sich erschrocken hat, hat sie zugeschnappt", sagt Graf. Mittlerweile sei die Arbeit für sie nicht nur normal, sondern auch schön, weil es Menschen sehr glücklich mache.

Zum Glück bedarf es scheinbar oftmals nicht viel, wie der Jubel von Florian Schier zeigt. Beim Weitwurf schafft der 15-Jährige 57 Meter und übertrifft sogar seinen Lehrer.