Stadt strebt mehr Sicherheit an

Bad Freienwalde (MOZ) Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) will das Sicherheitsgefühl der Bad Freienwalder verbessern. Daher strebt die Stadt eine Sicherheitspartnerschaft mit Schulen, Vereinen und Institutionen an.

"Wir wollen, dass die Bürger besser wahrnehmen, was in ihrer Umgebung geschieht und Nachbarn wieder aufeinander aufpassen, wenn einer im Urlaub ist", sagte Jens Schmoldt, Fachdienstleiter Sicherheit und Ordnung der Bad Freienwalder Stadtverwaltung, am Dienstagabend im Ratssaal. Es sei jedoch nicht die Absicht der Stadt, dass die Bürger in Gruppen durch Bad Freienwalde streifen, um Straftäter ausfindig zu machen.

Bürgermeister Lehmann hatte Vereine, Institutionen der Stadt, Schulen und das Polizeirevier eingeladen, um auszuloten, wie eine Sicherheitspartnerschaft ins Leben gerufen werden kann. Vorbild der Stadt ist die von drei Jahren von der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin initiierte Aktion "Sichere Adresse Neuenhagen!".

Sie war im Zuge einer Einbruchswelle entstanden und führte zum Erfolg. Die Wohnungseinbrüche gingen in der Gemeinde zurück, blieben aber in ihrem Umfeld gleich hoch, berichtete Jens Schmoldt. Wichtig sei es, durch Informationen die Wahrnehmung der Bürger zu schärfen.

"Wir können als Stadt so etwas nicht alleine stemmen, wir brauchen Unterstützung", sagte Schmoldt. Auch die Kräfte der Polizei seien begrenzt, weil es ihr vornehmlich obliege, Verbrechen zu bekämpfen. Eingeladen waren deshalb unter anderem Peter Glaetzner, Vorsitzender des 1. SV Jahn Bad Freienwalde, des größten Sportvereins der Stadt, Astrid Goschin, Vorsitzende der Bad Freienwalder Wirtschaftsgemeinschaft, und Sybille Reiniger, Schulleiterin der Käthe-Kollwitz-Grundschule, die Verbindung zu allen Schulen der Stadt hält.

Große Probleme gebe es in Bad Freienwalde aktuell nicht, sagte Heike Senf, stellvertretende Leiterin des Polizeireviers Bad Freienwalde. Mal einen Diebstahl, mal einen Brand, eine kleine rechtsextremistische Szene und unterschiedliche Gruppen, die gelegentlich Meinungsverschiedenheiten mit Fäusten austragen. Doch gerade rückblickend auf die Brände vor einigen Jahren und die Einbruchsserie, sei eine Sicherheitspartnerschaft wichtig. Erste Schritte könnten Fahrradcodierungen und Veranstaltungen zu Sicherheit am Bau mit Polizei, Schlüsseldiensten, Fensterbauern und Versicherungsgesellschaften sein. "Da haben alle etwas von", sagte Heike Senf.

Der Bürgermeister hält Aktionen im Bahnhofsgebäude für sinnvoll, wo auch Fahrradcodierungen mit der Polizei möglich seien. Auch Informationsstände aller Partner beim Altstadtfest, beim Bahnhofsfest und anderen Veranstaltungen seien denkbar. Ralf Lehmann favorisiert zudem ein Büro im Bahnhof, wo ein Revierpolizist stundenweise den Bürgern zur Verfügung steht.

Sybille Reiniger schlug eine Fragebogenaktion vor unter dem Motto: "Fühlen Sie sich in Bad Freienwalde noch sicher?"

In Neuenhagen bei Berlin sei die Fragebogenaktion erfolgt, nachdem die Sicherheitspartnerschaft gegründet wurde. Sie habe gezeigt, dass die Bürger Verbesserungen wahrgenommen haben. Die Aktion "Sichere Adresse Neuenhagen!" hat ihren Aktionsradius bis Hoppegarten erweitert. Der Aufkleber "Aufmerksamer Nachbar" schrecke wohl Einbrecher ab.

Der Bürgermeister will regelmäßige Zusammenkünfte mit den Vereinen organisieren. Die nächste solle Ende des Jahres einberufen werden.