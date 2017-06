Neuer Trainer für die Jahn-Sieben

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Am Ende ging es dann doch wesentlich schneller als im Vorfeld gedacht: Die Verantwortlichen der Brandenburgliga-Handballer von Jahn Bad Freieinwalde haben einen Nachfolger für Melanie Baier als Trainer gefunden. Michael Horch übernimmt in der kommenden Saison das sportliche Kommando.

Mit dem 61-Jährigen kommt ein Vollbluthandballer, der als Spieler und Übungsleiter auf mehr als 40 Jahre aktiven Handball zurückblicken kann. Horch startete seine Karriere bei der TSG Flensberg im hohen Norden und der heutigen Hochburg des Handballsport, der SG Flensburg-Handewitt.

Mit 13 Jahren trainierte Horch jedoch noch die C-JugendKicker des TSB Flensburg, dem größten Sportverein der Stadt, ehe ihn sein Weg zum Handball führte. "Für eine ganz große Karriere hat es in der Hochburg Flensburg mit den hochkarätigen Mannschaften nicht gereicht, aber immerhin durfte ich in der A-Jugend schon den Titel eines Norddeutschen Meisters feiern", erinnert sich Horch. So beendete er in relativ jungen Jahren das Kapitel aktiver Spieler und fühlt sich seit einigen Jahrzehnten pudelwohl in der Trainerrolle.

Als es ihn Mitte der 80er Jahre gen Hessen verschlug, blieb er dem Handball natürlich treu. Vor gut zwei Jahren kam der Vater einer erwachsenen Tochter und eines Sohnes dann nochmals an einem Wendepunkt in seinem Leben an. "Entweder in Hessen bleiben und das Heim seniorengerecht herrichten oder aber noch einmal etwas ganz Neues beginnen. Meine Frau und ich haben uns dann für einen neuen Lebensabschnitt entschieden. Der Entschluss ins brandenburgische Müncheberg zu ziehen wurde in den vergangenen zwei Jahren schrittweise umgesetzt und seit April diesen Jahres haben wir nun unseren Wohnsitz in Müncheberg", erzählt der Sozialpädagoge.

Kaum angekommen, übernahm Horch beim Handball-Landesligisten HSV Müncheberg/Buckow das Traineramt, ehe ihn nun Kollege Zufall beim Wechsel zum Brandenburglisten Jahn Bad Freienwalde in die Karten spielte. Mit Rainer Schulze lief ihm ein Flensburger Weggefährte aus seiner Jugendzeit über den Weg, der ihm den Wechsel in die Kurstadt schmackhaft machte.

"Mit Michael Horch als Nachfolger von Melanie Baier ist es uns gelungen, einen äußerst kompetenten und ehrgeizigen Übungsleiter zu gewinnen", sagt Mannschaftsbetreuer Thomas Mattias. Natürlich will Horch bei Jahn mehr als nur Trainer der ersten Mannschaft sein. Mattias: "Bereits in den ersten Gesprächen wurde schnell deutlich, das sich Michael an vielen Stellen im Verein einbringen möchte."

"Ich bin mir sehr wohl bewusst, welch schweres Erbe mir Melanie Baier hinterlassen hat. Unter ihrer Regie hat die Mannschaft ausschließlich Erfolge gefeiert. Auch der fünfte Rang im Aufstiegsjahr ist ein Riesending, das kaum zu toppen sein dürfte", geht Horch seine Aufgabe in Bad Freienwalde durchaus geerdet an.

Sein Hauptaugenmerk wird er bei seiner Trainingsarbeit mit der Mannschaft auf die Defensive legen. "700 Gegentore sind einfach zu viel. Das kann schon mal für eine Saison gut gehen, aber eigentlich reicht es mit einer derartigen Zahl an kassierten Treffern nicht automatisch zum Klassenerhalt. Da ist doch einiges im Argen", sieht sich Horch gefordert. Seine Credo ist nicht unbedingt der athletische, robuste und körperbetonte Handball. Mit Spielfreude schnelle Balleroberung lautet Horchs Credo. "Natürlich ist Handball ein Kampfspiel, aber nur Spielzerstörung um jeden Preis macht Handball nicht attraktiv. Mit körperlicher Fitness Ball und Gegner laufen lassen und kontrollieren, das möchte ich mit der Truppe erreichen. Dann sollte auch der Klassenerhalt, und das wird im zweiten Jahr fraglos schwer genug, drin sein", gibt Horch sich bedingt optimistisch.

Zudem setzt er auf die Eigengewächse im Klub. "Es gibt eine zweite Mannschaft in der Landesliga, deren Spieler mir bereits anhand ihrer Trainingsbeteiligung ihre Einstellung zum Sport offenbaren können. Sie sind stets eingeladen, zusätzliche Trainingseinheiten mit der Brandenburgligatruppe zu absolvieren", öffnet Horch allen Jahn-Akteuren die Türen.

Das Auftaktprogramm der Kurstädter hat es indes in sich und ist fraglos richtungsweisend. Den Saisonstart am 16. September verbringen die Horch-Schützlinge beim Aufsteiger Berolina Lychen. Es folgen die Heimpartien gegen HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst sowie HSG Teltow/Ruhlsdorf.