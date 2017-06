Frankfurter dominieren die Landesliga

artikel-ansicht/dg/0/

Für die Kampfgemeinschaft PSV Frankfurt/RSV Eintracht stand der zweite von vier Kampftagen nach Absagen von Sportlern wegen Krankheit, Arbeit, Trainingslager unter keinem guten Omen. Alle drei Ansetzungen auf einer Matte bedeuteten zudem langes Warten zwischen den Kämpfen. Am Ende lief es optimal.

Erstmals seit über 30 Jahren stand Michael Schönherr (über 90 Kilo) wieder in einem Wettkampf. Er gewann zwei Duelle gegen Gegner aus Ludwigsfelde und Bad Belzig und motivierte damit die weiteren Kämpfer. Die jungen Judoka der Mannschaft holten denn auch gegen den JV Ludwigsfelde gleich Punkt um Punkt für die Kampfgemeinschaft.

Kornelius Koppitz (73 kg) und Tom Moritz (66 kg) gewannen klar. Tim Hinrichs (81 kg) erfreute die Mannschaftskameraden zudem mit einem traumhaften Hüftwurf. Nur Tom Wildner (90 kg) unterlag. Das Endergebnis gegen den JV Ludwigsfelde lautete damit 4:1.

Der zweite Kampf gegen den JC Bad Belzig startete genauso furios wie der erste. Schönherr ging nun sicher auf die Matte und siegte durch eine Festhalte. Koppitz gewann mit Ippon. Moritz lieferte sich einen packenden Kampf mit Fritz Schöneburg, der erst im Golden Score mit einem Shido gegen Schöneburg entschieden wurde. Obwohl Hinrichs unterlag, konnte Tom Wildner entspannt in seine Begegnung gehen. Auch er gewann klar, aber überraschend am Boden. Der Endstand lautete ebenfalls 4:1. Nach über zwei Stunden Wartezeit musste dem PSV/RSV gegen den KSC Strausberg Fortuna zur Seite sein, sollte der erste Kampf einen Punkt bringen. Doch Schönherr unterlag.

Nun mussten die Jüngeren die Punkte machen. Kornelius Koppitz legte mit einem tollen Kampf los und gewann. Tom Moritz beherrschte seine Sportschulkameraden vom KSC, Alexander Villalon Strauß, und gewann somit seinen dritten Kampf an diesem Tag. Nun fehlte noch ein Sieg. Tim Hinrichs und Raik Brauner boten einen spannenden Kampf auf Augenhöhe, den der KG-Kämpfer kurz vor Schluss für sich entschied. Tim Wildner wollte sich als Schlussmann auch noch einmal beweisen. Was ihm im Stand nicht gelang, das tat er überraschend im Boden. Endstand auch hier 4:1.

Damit brachte der PSV/RSV 6:0 Punkte in die Liga-Wertung, wurde Tagessieger und ist derzeit Liga-Zweiter. "Mit sehr gemischten Gefühlen sind wir nach Spremberg gefahren. Alle Mannschaften in der Liga sind gut besetzt, die Jungs haben Spaß am Kämpfen und das Niveau für eine Landesliga ist wirklich stark, so dass hier vieles möglich ist. Deshalb ein Kompliment an unsere kleine Truppe um Trainer Stefan Drews", sagt der Frankfurter Trainer und Zuschauer Ludwig Baumann.

Die Judoka des JC 90 holten aus ihren beiden Begegnungen ebenfalls das Optimum heraus, obwohl die oberste Gewichtsklasse + 90 kg aus organisatorischen und Verletzungsgründen nicht besetzt wurde und somit jeweils eine Ansetzung kampflos abgegeben werden musste. "Somit waren diesmal insbesondere unsere Nachwuchsathleten gefordert, die durchweg positive Leistungen zeigten und klar gewannen. Da alle Gewichtsklassen doppelt besetzt waren, hatte jeder der drei jungen Judoka einen Kampf", ordnet Trainer Michael Rex ein.

Sowohl gegen den SV Motor Babelsberg als auch gegen den JV Ludwigsfelde sicherte sich der JC einen 4:1-Sieg. Im ersten Kampf dominierten Max Müller (73 kg), Rico Buchwalter (66 kg), Kai Ole Pfirrmann (81 kg) und Eric Diwomalock (90 kg). Sie gaben keinen Wertungspunkt ab. Gegen die Ludwigsfelder gingen neben Diwomalock Eric Schulz (66 kg) und Marko Prommer (73 kg) - beide holten maximale zehn Punkte - und Felix Exner (81) auf die Matte. Auch hier lautete das Endergebnis 4:1.

Damit führt der JC 90 vor der KG PSV/RSV und drei punktgleichen Mannschaften, darunter dem KSC Strausberg.