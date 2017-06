Tim Bolte wechselt ins Doppeldorf

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583178/

Unzweifelhaft zählte Bolte damit zu den Aushängeschildern des Vereins, stand er doch wie kein Zweiter für die gelebte Durchlässigkeit vom Nachwuchs in den Männerbereich. Wann immer eine Vereinsphilosophie hinterfragt wurde, konnte mit Bolte ein leuchtendes Beispiel benannt werden, dass gute Nachwuchsarbeit auch Früchte trägt.

Nach dem berufsbedingten Ausscheiden von Neumann war Bolte bei den Verantwortlichen des FCS, insbesondere auch vom Trainerteam, als Nachfolger im Amt des Kapitäns vorgesehen. Damit einhergehend, unterbreitete die sportliche Leitung Bolte ein Angebot für einen Vertrag mit verbesserten Konditionen, welchen er aber aus privaten Gründen ablehnte. Alles Zureden von diversen Vorstands- und Beiratsmitgliedern half nichts - der Entschluss zum Wechsel konnte nicht mehr geändert werden. Und so verlässt Bolte seinen Heimatverein und schließt sich dem SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf an. Er spielt somit in der neuen Saison in der Landesliga.

Der FC Strausberg betont, dass er Tim Bolte für den weiteren fußballerischen Weg die Daumen drückt und gleichzeitig seine Entscheidung bedauert. "Tim Bolte hat selbst bekundet, dass der FCS immer sein Heimatverein bleiben wird. Deshalb stehen die Türen hier auch stets für ihn offen", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.