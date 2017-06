Freizeitgärtner laden ein

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Der Tag des offenen Gartens findet am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr in Müllrose statt. Teilnehmer sind vier Gärten im Stadtgebiet, welche die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten einer solchen Anlage zeigen. "Wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, vor Ort einen Einblick in die verschiedenen Konzepte der Gärten zu erhalten", erklärt Siegfried Schulz. Der als "Gartendoktor" bekannt gewordene Gärtner organisiert mit dem Beirat "Schöner unsere Stadt Müllrose" die Veranstaltung bereits zum dritten Mal.