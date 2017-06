Gewässerschau beginnt am grünen Tisch

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Die Untere Wasserbehörde Oder-Spree lädt am Dienstag, ab 9 Uhr, zur Gewässerschau "Müggelspree" ein. Erstmals wird sich nicht an verschiedenen Punkten entlang des Flusses getroffen, sondern in einem Büro der Kreisverwaltung - in Fürstenwalde, Am Bahnhof 1, Raum 311.