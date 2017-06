Erster Nachwuchs auf Alpakahof

artikel-ansicht/dg/0/

Mitte voriger Woche war es so weit. Bei der Geburt von Lena habe sie etwas Hilfe leisten müssen, Merle indes wurde auf der Koppel geboren. "Als ich nachmittags kam, stand sie schon." Bei Alpakas wisse man nie so genau, ob die Stuten tragend sind. "Wir haben sie nämlich nicht untersucht, sondern wollten der Natur ihren Lauf lassen", sagt die Serwesterin. Und aufgrund der dichten Wolle seien etwaige andere Umstände eben nicht so ohne Weiteres erkennbar. "Wir hatten nur den Deckakt gesehen." Doch ob es tatsächlich zur Befruchtung kommt, da müsse man halt abwarten. Die Tragezeit bei den Kleinkamelen liege bei elfeinhalb Monaten. Mit größter Wahrscheinlichkeit seien Lena und Merle Halbgeschwister. Denn sie haben, so die Vermutung, einen Vater: Torres, der im vorigen Frühjahr gerade drei geworden war. Das Alter, mit dem Alpakas geschlechtsreif werden.