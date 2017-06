Derbysieger hängt Neustadt-Duo ab

artikel-ansicht/dg/0/

Uenze (MZV) Der dreifache Derbysieger André Thieme aus Plau am See hat sich am Wochenende zum dritten Mal nach 1999 und 2001 den Sieg im "Großen Preis" beim Reitturnier in Uenze (Prignitz) gesichert. Er verwies die Neustädter Martin Wißenbach und Saskia Ohrmund auf die Ränge zwei und drei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583186/

Auf Cupertino ließ der Mecklenburger mit einer fehlerfreien Runde in 36,36 Sekunden in einer packenden Siegerrunde alle anderen hinter sich und kassierte die Siegprämie von 500 Euro. Mit Colestina H ritt er zudem auf Platz vier.

Vier Sekunden langsamer Martin Wißenbach (RFV HLG Neustadt), der den Pokal schon dreimal mit nach Hause nehmen konnte. Insgesamt ging der Titel bereits zehnmal nach Ostprignitz-Ruppin. Mit dem belgischen Hengst Kasanova de la Pomme galoppierte Wißenbach in 40,06 Sekunden über die Ziellinie und ließ mit nur 0,46 Sekunden Vereinskollegin Saskia Ohrmund hinter sich. Die Vorjahressiegerin belegte mit ihrer tschechischen Stute Tabita Platz drei.

Der schnellste war Lukas Burmeister mit 36,01 Sekunden auf Loreley. Der Prignitzer, ehemaliger Neustädter Schüler der Prinz-von-Homburg Schule, leistete sich aber am letzten Sprung einen Fehler und wurde Fünfter.

Nationenpreisreiter André Thieme freute sich über den Sieg in der Prignitz. Er nutzte das Turnier zur Vorbereitung junger Pferde und zur weiteren Vorbereitung einiger Turnierpferde. "Ich brauchte ein etwas kleineres Turnier in der Nähe. Ich kenne Uenze schon viele Jahre. Es ist familiär hier und es gibt immer den leckeren selbstgebackenen Kuchen", lobte der Mecklenburger die Veranstalter.

Hervorragende Arbeit hatte neben den Veranstaltern samt fleißigen Helfern auch Parcourschef Dirk Sitte geleistet. Der Prignitzer ließ sich einen ansprechenden Parcours einfallen, in dem die Profis nicht unterfordert, aber auch "Freizeit-Turnierreiter" nicht überfordert wurden. Gelöst hatte er diese Aufgabe nicht über die Höhe der Hindernisse, die in einem Ein-Sterne-M mit 1,25 Meter ausgebaut waren, sondern über die Distanzen, die dann so manchem Reiter zum Verhängnis wurden. Schnelle Nuller sorgten daher für viel Applaus der Zuschauer.

Den setzte auch nach den Ritten der Neustädter Schüler der Spezialklasse Reiten, die mit zahlreichen Schleifen nach Hause kamen, ein. Aber auch Dressur-Nachwuchspferde wurden erfolgreich vorgestellt. Der Bechliner Hans-Christian Zieten wurde auf Quaterback's Princess Zweiter in der Dressurpferdeprüfung Klasse A. Anne Neumann (ebenso RV Bechlin) belegte in der Dressurpferdeprüfung Klasse L auf dem sechsjährigen Scaramouche Platz vier. Auf Santiano holte sie in einer Dressurprüfung der Klasse L eine goldenen Schleife nach Neuruppin.

Insgesamt standen 26 Prüfungen sowohl im Dressurviereck als auch im Parcours auf dem Programm. "Wir hatten sogar mehr Nennungen als in den Vorjahren. Und auch mit der Resonanz von mehr als 1000 Zuschauer können wir zufrieden sein", resümierte Dr. Friedhelm Finschow, Vereinsvorsitzender des gastgebden RFV Uenze. Als Veranstalter saß er selbst erfolgreich im Springsattel.

Sieger (Ruppiner fett) im Überblick:

1999 - Udo Hildebrandt / André Thieme

2000 - Ronny Voigt

2001 - André Thieme

2002 - Christian Bartel

2003 - Philipp Reimann

2004 - Britta Banik

2005 - Martin Wißenbach

2006 - Thomas Kann

2007 - Sophia Roffeis

2008 - Christian Dietrich

2009 - Andreas Hollberg

2010 - Steffen Rossau

2011 - Robert Bruhns

2012 - Heiko Strohbehn

2013 - Christian Dietrich

2014 - Martin Wißenbach

2015 - Martin Wißenbach

2016 - Saskia Ohrmund

2017 - André Thieme