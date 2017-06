"Seien Sie stolz auf Ihren Beruf"

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Am Oberstufenzentrum (OSZ) in Seelow haben am Mittwoch rund 80 Azubis ihre Schulzeugnisse erhalten. Dazu gab es Anerkennungen sowie Zertifikate für besonders beispielhafte Leistungen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583191/

Schule geschafft: Nicht alle Azubis, die ihren Schulabschluss am Oberstufenzentrum absolviert haben oder ein Abgangszeugnis erhielten, konnten zur Übergabe der Zeugnisse dabei sein. Nach dem Fototermin ging es in die Cafeteria zur Übergabe.

An der Garderobe ist es nicht auszumachen, dass die jungen Damen und Herren ihren ganz großen Tag haben. Die Azubis kommen fast alle im normalen Schul-Look. "Robenmäß ginge es schon etwas feiner", findet denn auch die OSZ-Abteilungsleiterin Cosima Lüdemann. Denn schließlich ist es der Tag der großen "Ernte". Die Azubis erhalten ihren Lohn, den sie in den zurückliegenden drei bzw. zwei Jahren erarbeitet haben. Erstmals gibt es für alle Berufe am Standort Seelow die Zeugnisübergabe, da die beiden einst eigenständigen Abteilungen Agrar und Bau/Holz zu einer verschmolzen sind.

Die Abteilungsleiterin lässt Bilder aus allen Ausbildungsklassen über den Beamer flimmern. Sie erinnern an den Start, an Schulprojekte, Unterrichtseinheiten und Exkursionen. Die Form des Unterrichts habe sich mit der Berufsausbildung zu allem, was davor war, gewandelt. Statt Frontalunterricht - Lehrer vorn, Schüler brav in den Bänken - gab viel Gruppenarbeit, waren die jungen Leute immer wieder selbst gefordert. "Sie haben nicht nur Fachwissen, sondern auch Sozial- und Medienkompetenz vermittelt bekommen", resümiert die Abteilungsleiterin. Sie erinnert an die vielen praktischen Unterrichtstage, wie etwa im Botanischen Garten, im Museumspark Rüdersdorf, auf dem Areal des Schweizerhauses in Seelow oder beim Geotag im Garten. Dabei sei es nicht nur darum gegangen, Dinge zu begutachten. Vielmehr habe es immer auch Fachaufgaben gegeben.

Als einziges Oberstufenzentrum im Land Brandenburg bietet die kreisliche Einrichtung berufsübergreifende Kurse im Wahlpflichtunterricht an. So wirkten im Lehmbaukurs Tierwirte ebenso mit wie Tischler oder Maurer. Gleiches galt für den Imker-Grundkurs. Dies sei seit drei Jahren möglich durch die enge Zusammenarbeit mit dem Imkerverband Seelow und Letschin, betont Lüdemann. "Und unserer Oberbiene Jana Hoth", fügte sie an, lobte deren engagierte Vor- und Nacharbeit jeder Kursstunde. Das OSZ habe mittlerweile selbst fünf Völker. Das Ergebnis der Arbeit des Grundkurses bekommen sowohl Azubis als auch Lehrer in Form von frisch geschleudertem Linden-Honig als Zugabe zu Anerkennungen und Zertifikaten. Man sei dem Landkreis als Träger des OSZ dankbar, dass er sowohl für den Lehmbau unter Regie von Karin Simke als auch für den Imker-Grundkurs die nötigen Ausstattungen angeschafft habe, betont Cosima Lüdemann. Damit würden alte Techniken und Traditionen erhalten. Sie dankt den Lehrern, die die Klassen begleitet haben ebenso wie den Ausbildungsbetrieben und Partnern. Den Klassenlehrern obliegt es dann, ihren Azubis die Schulzeugnisse zu überreichen. Das sind Karin Simke (Bauberufe), Peter Peuker (Gärtner/Galabau), Gerlinde Engelhardt (Holzbearbeiter), Dörte Grasmay (Helfer Gartenbau), Michael Wohlfeil (Landwirte), Natalie Printz (Tischler) und Frank Merkel (Tierwirt).

Als Jahrgangsbeste werden Felix Friend (1,2 Notendurchschnitt), Lisa Krüger (1,5), Stefan Graf und Steven Weinert (beide 1,6) geehrt. Anerkennung gibt es zudem für Romano Wehlan, Maximilian Preuß, Oliver Vogt und Marco Zilm, die im Laufe der Schulausbildung eine enorme Leistungsverbesserung erreichten, sowie Alexander Nickel und Paul Hoffmann für ihren außerschulischen Einsatz.

Vorbei ist das Lernen für die meisten dennoch nicht. Gudrun Thiessenhusen, Leiterin des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland, wünschte allen Azubis gute Ergebnisse bei den bevorstehenden letzten Prüfungen. Mit der Berufsschule seien die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Facharbeiterprüfung vor den einzelnen Kammern - die unabhängig der Schulergebnisse stattfinden - geschaffen worden. "Seien Sie stolz auf Ihren Beruf", gab sie mit auf den Weg. Facharbeiter seien die Grundlage der Wirtschaft. Dies würde in der Wahrnehmen leider viel zu wenig wahrgenommen.