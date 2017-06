Brandgefährliche Schuhschränke

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem Hochhausbrand in London hat auch die Wowi Anrufe besorgter Mieter erhalten, die fragen, ob so etwas auch bei ihnen passieren kann. Das Wohnungsunternehmen beruhigt und verweist auf vielfältige Investitionen in den Brandschutz. Die Feuerwehr sieht ebenso keinen Anlass zur Sorge - nimmt aber auch die Mieter in die Pflicht.

Es war eines der schlimmsten Brandunglücke in Europa seit Jahren. Am Mittwoch vor einer Woche stand der Greenfell Tower, ein 24-stöckiger Sozialbau im Londoner Stadtteil Kensington, binnen weniger Minuten in Flammen - mutmaßlich begünstigt durch eine hinterlüftete Fassade, die wie ein Kamin wirkte und noch dazu aus offenbar brennbarem Material bestand. Die Behörden gehen mittlerweile von 79 Todesopfern aus.

"Eine solche Katastrophe ist bei uns nicht möglich, da können wir wirklich beruhigen. Wir haben viel in den Brandschutz investiert. Die Bauvorschriften sind da in Brandenburg ohnehin sehr streng", erklärt Jan Eckardt, Geschäftsführer der Wohnungswirtschaft. Mit seinen Kolleginnen Alrun Müller und Doris Kühl steht er ein paar Tage nach der Katastrophe vor dem erst im vorigen Jahr sanierten Wowi-Block im Winzerring 13 - ein Vorzeigegebäude in Sachen Brandschutz.

"In der Fassade ist Mineralwolle verbaut, ein nicht brennbarer Dämmstoff", erläutert Alrun Müller, zuständig für die Bestandsbetreuung bei der Wowi. Bei der Sanierung zum Einsatz gekommen sei ein Wärmedämmverbundsystem (ohne Lüftungsschacht) mit geklebten und gedübelten mineralischen Produkten. Im Brandfall hemmt die Fassade die Ausbreitung von Flammen. Der Feuerwehr bleibt genug Zeit, Leben zu retten, notfalls auch über die Balkone, falls das Treppenhaus verraucht ist.

Auch in dem Wohnblock selbst wurde viel für die Sicherheit der Bewohner getan: Es gibt Brandschutztüren, eine batteriegepufferte Notbeleuchtung, Steigleitungen, ein Hausalarmsystem, einen Rauchabzug, Feuerlöscher, Brandmelder in den Wohnungen.

Die unsanierten Blöcke der Wowi hätten gar keine Dämmung, "nur eine Wetterschalung aus 14 Zentimeter dickem Beton", erklärt Alrun Müller - ein Baustoff, der ebenso verhindert, dass sich ein Brand schnell ausbreiten kann. Nach der Wende sei in allen Bestandshäusern zudem sukzessive beim Brandschutz nachgebessert worden.

Das bestätigt auch Helmut Otto, der Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen der Stadt. "In den Hochhäusern wurden Hausalarmanlagen, Rauchabzüge, Sicherheitsbeleuchtung, teilweise neue Brandschutztüren und anderes nachgerüstet. An den Hochhäusern in Frankfurt wurden zudem keine brennbaren Fassadenisolierungen verwendet", erklärt er. "Die Wohnungsunternehmen haben seit Jahren ständig zur Verbesserung des Brandschutzes beigetragen."

Die städtische Brandschutzstelle arbeite durch Brandverhütungsschauen, Begehungen, Beratungen und Planungen seit vielen Jahren konstruktiv mit den großen Wohnungsunternehmen wie Wowi, Wohnbau und Woge Süd zusammen. Bei der Berufsfeuerwehr werde zudem regelmäßig die Rettung mit der Drehleiter trainiert. Sie reicht, wie eine Übung zeigte, auch bis in den neunten Stock im Winzerring 13.

Trotz aller vorbeugender Maßnahmen: Ausschließen lassen sich Brände natürlich nicht. Hierbei seien auch die Bewohner in der Pflicht. "Wir appellieren an die Mieter, Kinderwagen, Schuhschränke, Sperrmüll oder Papiersammelkisten nicht in den Treppenfluren stehen zu lassen", sagt Jan Eckardt. Helmut Otto erklärt: "In Hochhäusern werden leider häufig brennbare Gegenstände wie Schränke oder Teppiche in den Rettungswegen aufgestellt und Brandschutztüren verkeilt. Daraus kann sich ein Brand entwickeln, der den notwendigen Treppenraum verraucht und somit zur Gefahr für die Mieter wird." Hier für freie Wege und geringe Gefahrenquellen zu sorgen, sei Aufgabe aller Bewohner.