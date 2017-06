15 Millionen für Schule und Hort

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Im Bauausschuss hat die leicht abgeänderte Entwurfsplanung für die Grundschule am Wäldchen und den Hort (Modul 1) am Dienstag einhellige Zustimmung gefunden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583193/

Schulprojekt: Dieses Arbeitsmodell hatte Thorsten Schubert Mitte März zu einem Diskussionsforum über die Umbau- und Erweiterungspläne der Grundschule am Wäldchen mitgebracht. Alles, was rot gekennzeichnet ist, wird neu gebaut.

Schulprojekt: Dieses Arbeitsmodell hatte Thorsten Schubert Mitte März zu einem Diskussionsforum über die Umbau- und Erweiterungspläne der Grundschule am Wäldchen mitgebracht. Alles, was rot gekennzeichnet ist, wird neu gebaut. © MOZ/Gerd Markert

Knapp 15 Millionen Euro werden demnach in Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes sowie in den Hort-Neubau fließen. Architekt Thorsten Schubert hatte den Ausschussmitgliedern diesen Teil des Großprojekts noch einmal vorgestellt. Dabei wird von einer 3,5-zügigen Grundschule mit 525 Schülern und 370 Hortplätzen ausgegangen. Das Landesjugendamt sei beteiligt worden und habe seine Stellungnahme zur voraussichtlichen Kapazität der Hortnutzung abgegeben.

Schubert machte deutlich, dass es "keine grundsätzlichen Änderungen" am Konzept gebe. Leicht verkleinert worden sei beispielsweise das geplante Hortgebäude, in dem nun auf angedachte bodentiefe Fensterelemente verzichtet werden solle. Fallen gelassen wurden demnach auch Teilaufstockungspläne für das Schulgebäude. Keine Änderungen hat es dagegen bei der Materialauswahl gegeben. So wird an der Ost-, Süd- und Westseite außen ein Sonnenschutz angebracht, der elektrisch bedienbar sein wird. Die Horträume und Flure sollen mit Akustikunterdecken sowie Räume und Flure im Schulgebäude mit partiellen Akustikbekleidungen versehen werden.

Ansonsten wird das Schulgebäude über ausreichend Klassen-, Fach- und Gruppenräume verfügen, deren Größe zwischen 70 und 40 Quadratmeter liegt. Der künftige Mehrzweckraum mit einer Fläche von gut 250 Quadratmetern wird auch als Aula genutzt. Was man sich unter 3,5-zügig vorstellen müsse, wurde nach der Präsentation gefragt. Darunter ist zu verstehen, dass nicht in allen sechs Klassenstufen durchgängig vierzügig gefahren wird, sondern zum Teil auch drei Klassen bestehen, so die Erläuterung.

Wie Baufachbereichsleiterin Birgit Bärmann berichtete, besuchen derzeit von rund 360 Schülern 180 den Hort. Wenn sich diese Quote beispielsweise um 70 erhöhen würde, wären die vorgesehenen Kapazitäten immer noch nicht ausgelastet. Dass sich die Erschließungskosten nunmehr höher als anfangs geschätzt darstellen, begründete Birgit Bärmann mit der Notwendigkeit, Leitungen im Bauumfeld umzuverlegen. Die Frage, ob die aktuellen Prognosen sich auch noch in zehn Jahren als richtig erwiesen?, war auch von ihr nur schwer zu beantworten. Man gehe von einer Einwohnerzahl von 27 000 für die kommenden Jahre aus, die Kinder würden ja auch älter, wechselten dann die Schule. Ihrer Meinung nach liege die Verwaltung schon richtig, ansonsten müsste später nachgesteuert werden. Bürgermeisterin Elke Stadeler sah das ähnlich. Wichtig war ihr noch: "Wir wollen die Belastungen durch den Bau für Schüler und Lehrer so kurz wie möglich halten."