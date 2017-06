Landrat erlaubt alte Kfz-Kennzeichen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Ab dem 1. September können Fahrzeughalter im Landkreis Oder-Spree aus insgesamt vier Unterscheidungskennzeichen wählen. Neben dem bekannten Kennzeichen "LOS" können zukünftig auch die Kennzeichen "BSK", "FW" und "EH" wieder verwendet werden. Das kündigte Landrat Rolf Lindemann am Mittwochabend im Kreistag von Oder-Spree an. Er greift damit einen Wunsch auf, den viele Bürger immer wieder an die Kreisverwaltung herangetragen haben. "Ich habe mich deshalb entschlossen, das Genehmigungsverfahren auf der Landes- und Bundesebene einzuleiten", sagte der Landrat. Zwischenzeitlich seien alle Voraussetzungen für die Wiedereinführung der Altkennzeichen zum 1. September erfüllt. Auch die Online-Reservierung von Wunschkennzeichen mit den Buchstabenkombinationen "BSK", "FW" und "EH" ist ab Anfang September möglich.