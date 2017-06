Umbau-Start am Fuchsbau

artikel-ansicht/dg/0/

Petersdorf bei Saarow (MOZ) Auf dem ehemaligen Kasernengelände am Fuchsbau in Petersdorf bei Saarow haben die seit längerem geplanten Umbauarbeiten begonnen. Das teilte die Scharmützelsee-Amtsverwaltung mit. Der Landkreis Oder-Spree gestaltet die Gebäude zu einer Unterkunft für Asylbewerber um. Nach Fertigstellung sollen dort bis zu 350 Plätze zur Verfügung stehen, auch als Reserve für den Fall, dass die Zahl der Asylsuchenden wieder steigt. In der Flüchtlingsunterkunft der Caritas im Karl-Marx-Damm in Bad Saarow leben nach Angaben von Bürgermeisterin Anke Hirschmann derzeit 90 Menschen. Die Kapazität des Hauses liegt bei 100 Plätzen.