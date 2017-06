Flugzeuge steigen bis Mitternacht in den Himmel

artikel-ansicht/dg/0/

Pohlitz (MOZ) 25 Flugmodellsportler haben das 3. Mitsommer-Fliegen des Modell Flug Club Eisenhüttenstadt am Verkehrslandeplatz in Pohlitz bestritten. Mit der Resonanz war der Vereinsvorsitzende Torsten Ledwig zufrieden. "Das ist völlig o.k. Allein aus Frankfurt sind 14 Leute gekommen. Wir hatten schon befürchtet, dass es regnen wird, doch zu Beginn um 17 Uhr kam endlich die Sonne hervor. Bis Mitternacht waren die letzten Modelle in der Luft." Die Eisenhüttenstädter hatten sich dafür die kürzeste Nacht an einem Sonnabend ausgesucht.