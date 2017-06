artikel-ansicht/dg/0/

Irakisches Militär: IS sprengt Moschee, in der "Kalif" sich zeigte

Mossul (DPA) Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben nach Angaben der irakischen Armee die symbolträchtige und Jahrhunderte alte große Moschee in der umkämpften Metropole Mossul gesprengt - offensichtlich kurz vor einer drohenden Erstürmung des Gotteshauses. Das teilte der irakische General Abdul Amir Raschid mit. Seine Soldaten seien am Mittwoch während der Detonation nur 50 Meter weg gewesen.

Das Bild von der der Terrormiliz Islamischer Staat nahestehenden Quelle Furqan Media zeigt in einem Standbild aus einem Video IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi im Jahr 2014 in der Moschee, die der IS nun gesprengt haben soll.



