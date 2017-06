Zwei neue Hotel-Projekte

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) In Bad Saarow gibt es zwei weitere Vorhaben für Hotel-Neubauten. Beide waren diese Woche Thema im Bauausschuss der Gemeinde, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Ortsteil Pieskow, im Bereich Schwarzer Weg/Dorfstraße, ist ein "Gesundheitshotel" geplant. Dazu sollte eigentlich der Investor im Ausschuss vorsprechen, dieser Termin wurde aber kurzfristig abgesagt. Außerdem ist ein Hotel mit dem Namen "Seeterrassen" in Planung. Standort sind bislang brach liegende Flächen in der Seestraße, zwischen dem Theater am See und dem Seebad. Näheres zu den beiden Projekten war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.