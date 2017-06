Mehr Licht für den Schulweg

artikel-ansicht/dg/0/

Konkrete Vorschläge sollen jetzt von einem Fachplanungsbüro erarbeitet werden. Der Bauausschuss gab am Dienstagabend grünes Licht, dass die Bürgermeisterin die Maßnahme ausschreiben kann. Die Gemeindevertretung muss noch zustimmen. Im Haushalt sind für die Planung und Umsetzung 28 000 Euro eingestellt. Bauamtsleiterin Kerstin Marsand hatte im Ausschuss für eine zügige Umsetzung noch in diesem Jahr geworben. Grund: Durch die Erweiterung der Grundschule am Weinberg ab September wird der Zugang zum Schulcampus in der Weinbergstraße geschlossen. "Der gesamte Schülerverkehr läuft dann durch die Vogelsdorfer Straße", sagte sie.

Erneuert werden soll auch die Beleuchtung in der Ahornallee (zwischen Berliner und Lessingstraße), Lessingstraße (zwischen Ahornallee und Eichendamm) und im Eichendamm (zwischen Maienhöhe und Berliner Straße). Die insgesamt etwa 800 Meter gehören zu den 19 Kilometern Straße in Woltersdorf, an denen die Beleuchtung noch aus alten und nicht mehr nachrüstbaren Quecksilberdampflampen besteht und an Oberleitungen angebracht ist. Großer Nachteil: Wenn die Leitung reißt, sind ganze Straßenzüge vom Ausfall betroffen. Jetzt sollen LED-Leuchten die alten ersetzen. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2018 vorgesehen, erklärte Beate Hoffmann vom Tiefbauamt. Davor würden die Anwohner in Versammlungen informiert. Die Maßnahme sei umlagepflichtig, 70 Prozent der Kosten tragen die Anwohner, 30 Prozent die Gemeinde. Im Haushalt sind 75 000 Euro eingeplant.

Der Ausschuss stimmte dieser Beschlussvorlage ebenso zu wie dem grundhaften Ausbau der Lessingstraße zwischen Ahornallee und Eichendamm im kommenden Jahr. Kosten für die Gemeinde: 47 000 Euro. Die Anwohner tragen die restlichen 70 Prozent. Heinz Vogel (Woltersdorfer Bürgerforum) fand, dass die Anwohner 100 Prozent tragen sollten: "Sie haben vor Jahren verhindert, dass die Lessingstraße komplett ausgebaut wurde und die Maßnahme damit für die Gemeinde verteuert." Die Verteilung der Finanzierung sei aber mit 30 zu 70 festgeschrieben, "da es eine Anliegerstraße ist", erklärte Beate Hoffmann. Karl-Heinz Ponsel (Unser Woltersdorf) wies darauf hin, dass ein Großteil der heutigen Anwohner der Straße dort damals noch gar nicht gelebt habe.