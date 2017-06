Sport zum Nulltarif

artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) Trotz unausgeglichenem Haushalt haben die Gemeindevertreter von Tauche mit zwei Gegenstimmen am Dienstagabend eine Kostenerleichterung für die jüngsten Einwohner beschlossen. Kinder und Jugendliche, die gemeindeansässigen Organisationen oder Vereinen angehören, dürfen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gemeindeeigene Räumlichkeiten einschließlich der Schulsporthallen kostenfrei nutzen. Eine entsprechende Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für Gemeinderäume tritt zum 1. Juli in Kraft.

Jochen Mangelsdorf, Vorsitzender der Taucher Gemeindevertretung, hatte die Änderungssatzung angeregt. "Wir haben für unsere Kinder eine Verantwortung", erklärte er sein Anliegen. "Freundschaften, die in Sportvereinen geschlossen werden, halten zum Teil ein Leben lang." Seine Rechnung sieht wie folgt aus: Durch die Kostenbefreiung wird das Angebot verstärkt genutzt, Kontakte in der Region werden gefestigt und ein späteres Bleiben wahrscheinlicher. "Wir sind unseren Kindern die Gebührenfreiheit schuldig", wirbt er bei den Anwesenden.

In Tauche zahlen Kinder und Jugendliche - beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte - schon jetzt für die Nutzung der Gemeinderäume einen reduzierten Betrag in Höhe von 50 Prozent des regulären Preises. Daran angelehnt hatte die Verwaltung den Gemeindevertretern einen Alternativvorschlag unterbreitet: Zum 1. Juli sollen statt der 50 Prozent nur noch 20 Prozent der Gebühren fällig werden. So würden Einnahmen generiert, erklärte Bürgermeister Gerd Mai mit Blick auf den Gemeindehaushalt. Er räumte jedoch ein, dass es sich im Grunde eher um einen symbolischen Beitrag handeln würde. Für die Nutzung der Sporthalle in Lindenberg beispielsweise müssten bei 20 Prozent im Winter fünf und Sommer vier Euro je Stunde entrichtet werden. "Wenn es ein symbolischer Beitrag ist, können wir auch darauf verzichten", wurde Gerd Mai entgegengehalten. "Für vier, fünf Euro so einen Verwaltungsaufwand zu betreiben", kommentierte Doreen Wollenberg aus Lindenberg den Vorschlag.

Gemeindevertreter Rudolf Heger aus Falkenberg zeigte sich unentschlossen: Grundsätzlich sei er für die Kostenfreiheit, befürchte aber entsprechend des Mottos "Was nichts kostet, ist nichts wert", dass die Räume dann nur noch nach Belieben genutzt und dazu noch wenig pfleglich behandelt werden würden. Hauptamtsleiter Rainer Müller konnte die Sorgen zerstreuen: "Auch für kostenfreie Veranstaltungen müssen Hallenzeiten angemeldet werden."

Die Änderung der Satzung gilt indes nicht für die private Nutzung der Räume. Diese wäre nach aktuellem Stand auch für Kinder und Jugendliche weiterhin kostenpflichtig.