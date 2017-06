400 Hektar Militärflächen verkauft

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg (dpa) Beim diesjährigen Konversionssommer in Brandenburg diskutieren Kommunen und Behörden Ideen für die Zukunft einst militärisch genutzter Areale. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr weitere 400 Hektar einstige Militärflächen an Investoren verkauft worden, die künftig zivil genutzt werden sollen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag zum Auftakt mit. 90 Prozent der 1994 nach Abzug der sowjetischen Streitkräfte an das Land übergebenen 100 000 Hektar seien bereits wieder in zivilen Händen, hieß es. Sie gingen an private Investoren, Kommunen oder Stiftungen. Dafür habe das Land rund 300 Millionen Euro eingenommen.