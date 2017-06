Freimaurer feiern 300-Jahr-JubilÃ¤um

artikel-ansicht/dg/0/

Hannover (dpa) Die Freimaurer feiern am Samstag den Gründungstag der modernen Freimaurerei vor 300 Jahren. Am 24. Juni 1717 wurde in London die erste Großloge gegründet. In Deutschland gibt es heute etwa 15 000 Freimaurer, fünf Großlogen und etwa 500 Einzellogen. Hannover gilt als eine Hochburg der Bewegung. Auch dort wird am Samstag mit einem öffentlichen Festakt in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis das Jubiläum gefeiert. Die zentrale Jubiläumsfeier der Vereinigten Großlogen von Deutschland (VGLvD) findet am 1. September ebenfalls in Hannover statt.