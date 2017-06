artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Die radikalislamischen Taliban haben ein neues Video von zwei ihrer internationalen Gefangenen in Afghanistan veröffentlicht. In dem in der Nacht auf Donnerstag vom Chef der Multimediaabteilung der Taliban, Asad Afghan, per Twitter verbreiteten Film bitten der Australier Timothy Weeks und der US-Amerikaner Kevin King ihre Regierungschefs um Verhandlungen mit den Taliban und der afghanischen Regierung. Damit sie nach Hause gehen könnten, müssten Talibankämpfer freigelassen werden, die auf dem US-Stützpunkt in Bagram und im Kabuler Pul-e Tscharki-Gefängnis festgehaltenen werden.