Briefkasten der Eberswalder Lokalredaktion gesprengt

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Briefkasten der Eberswalder Lokalredaktion der Märkischen Oderzeitung im Eingangsbereich des Wohn- und Geschäftshauses am Karl-Max-Platz 11 ist in der Nacht zum Donnerstag mutwillig zerstört worden. Eine der Polizei vom Vermieter zur Verfügung gestellte Videoaufnahme soll einen offenbar jungen, mit Kapuzenshirt bekleideten Mann zeigen, der gegen 23.50 Uhr auf einem Sportrad vorgefahren kam, sich nach allen Seiten umschaute und dann einen Sprengkörper, vermutlich einen Böller, in den Briefkasten einwarf, der zu einer Anlage gehört, in der es alles in allem vier Briefkästen gibt. Durch die Wucht der Explosion wurden auch die Front mehrerer gegenüber befestigter Briefkästen leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Sie gibt den Sachschaden mit etwa 500 Euro an.