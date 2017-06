Pfarrer Froehlich, ein Märtyrer des Bistums Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Vielen Rathenowern ist der Name "Pfarrer Froehlich" durch die gleichnamige Straße in Rathenow-West bekannt. Schließlich befinden sich an ihr die Otto-Seeger-Grundschule und auch der Friedhof von Neue Schleuse. Doch ist den meisten Rathenowern der Namensgeber weitestgehend unbekannt - so unbekannt, dass selbst der Straßename heute den Namen Froehlich mit "ö" statt "oe" wiedergibt. Wer war also Pfarrer Froehlich und warum widmete man ihm in Rathenow eine Straße?

August Froehlich wurde 1891 in Königshütte in Oberschlesien geboren. Seine Eltern waren Kaufleute und betrieben ein Geschäft in seinem Geburtsort. Ab 1912 studierte Froehlich katholische Theologie. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde dieses unterbrochen, da er sich als Einjährig-Freiwilliger zum Kriegsdienst meldete. Bereits 1915 wurde er an der Ostfront schwer verwundet. Er überlebte nur, weil die russischen Soldaten ihn für tot hielten und nach Stichen mit dem Bajonett liegen ließen. Einen Tag später wurde er durch deutsche Sanitäter gerettet. Nachdem er wieder genesen war, wurde er an der Westfront eingesetzt, wo er in den Rang eines Leutnants aufstieg und das Eiserne Kreuz zweiter und später erster Klasse erhielt. 1918 kam er in britische Kriegsgefangenschaft, in der er bis 1919 verblieb.

Nach der Rückkehr nahm er sein Studium wieder auf und wurde 1921 in Breslau (poln. Wroclaw) zum Priester geweiht. Zum damaligen Fürstbistum Breslau zählten auch Berlin und Brandenburg (in den Grenzen von 1815) sowie Vorpommern mit Rügen und Hinterpommern. In Berlin trat er in verschiedenen Pfarreien seinen Dienst als Kaplan an - d.h. als Priester ohne eigene Pfarrstelle. Die Auswirkungen der schwierigen wirtschaftlichen Lage Ende der 1920er Jahre, vor allem auf die vielen einfachen Arbeiter in den Jahren der Inflation, versuchte er durch Einsatz seines persönlichen Vermögens abzumildern. 1931 wurde er Kuratus in Berlin-Rudow und konnte dadurch selbstständiger agieren. 1932 trat er seinen Dienst als Kuratus in Dramburg (poln. Drawsko Pomorskie) an.

Bereits mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 geriet er in Konflikt mit der NSDAP und deren Organen. So verweigerte Froehlich in amtlichen Schreiben und auf der Straße den Hitlergruß und entgegnete stattdessen mit "Grüß Gott" oder "Gelobt sei Jesus Christus". Auch dem Hilfswerk der Nationalsozialisten verweigerte er sich, und als daraufhin seine Spendenbereitschaft in Frage gestellt wurde, konterte Froehlich mit einer Auflistung seiner caritativen Ausgaben, woraufhin die örtlichen Funktionäre zurückrudern mussten. 1937 wurde August Froehlich nach Rathenow versetzt und trat dort die Pfarrstelle in Sankt Georg an.

Die katholische Gemeinde in Rathenow umfasste den größten Teil des Kreises Westhavelland, so waren auch Rhinow und Premnitz Teil der Pfarrgemeinde. Auch im Havelland ergaben sich unweigerlich wieder Konflikte mit der nationalsozialistischen Gesellschaft. So verweigerte Pfarrer Froehlich erneut wiederholt den Hitlergruß mit der gleichen Erklärung wie bereits in Dramburg.

Als im September 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg begann, verschärfte sich diese Situation. Aus den besetzten polnischen Gebieten wurden Zwangsarbeiter in das Deutsche Reich geholt. In Rathenow waren für die Zwangsarbeiter eine ganze Reihe von Lagern errichtet worden. Der Pfarrer organisierte für die überwiegend katholischen Polen die Seelsorge und konnte die Messfeier für die Arbeiter durchsetzen. Als ihm mehrfach berichtet wurde, dass die Aufseher die polnischen Frauen schlugen, schrieb Froehlich an die Emil-Busch-A.G. Obwohl die Firma positiv antwortete und sogar den Beschuldigten außer Dienst stellte, war der Vorgang noch nicht abgeschlossen.

Die Vorfälle hatte man polizeilich gemeldet. Am 20. März 1941 wurde er durch die Gestapo gefangen genommen und in Potsdam inhaftiert. Die erste Haft dauerte bis zum 8. April. Doch bereits am 20. Mai wurde Pfarrer Froehlich erneut inhaftiert. Zuerst wieder in Potsdam. Am 28. Juli wurde er dann in das Konzentrationslager Buchenwald verlegt. Im April 1942 folgte dann das KZ Ravensbrück, kurze Zeit später das KZ Dachau. Dort endete das Leben von Pfarrer August Froehlich. Er starb am 22. Juni 1942. Als man später den Angehörigen die letzten Habseligkeiten übergab, befand sich darunter auch sein Mantel, der völlig mit Blut getränkt war. Sein Einsatz für die Zwangsarbeiter hatte ihn sein Leben gekostet.

Pfarrer Froehlich wird bis heute an seinen Wirkungsstätten gedacht. In Berlin-Rudow, Dramburg und Rathenow erinnern an den katholischen Kirchen Tafeln an sein Wirken. Zudem wurden in allen drei Orten Straßen bzw. ein Platz nach ihm benannt. Zuletzt 2014 in Dramburg. In der Unterkirche der Hedwigskathedrale in Berlin wird ihm als Märtyrer des Bistums Berlin gedacht. Auch heutigen Generationen kann Pfarrer Froehlich als Vorbild dienen. Trotz seiner patriotischen Einstellung, die ihn auch zum Militärdienst im Ersten Weltkrieg führte, vergaß er nie, was es heißt Christ und für Hilfsbedürftige da zu sein. Dabei machte Pfarrer Froehlich keinen Unterschied zwischen deutschen Arbeitern und polnischen Zwangsarbeitern.