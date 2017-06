Berliner Abgeordnetenhaus erinnert an Helmut Kohl

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Berliner Abgeordnetenhaus hat mit einer Schweigeminute an den gestorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl erinnert. "Wir verneigen uns vor einem großen Deutschen, einem überzeugten Europäer und einem treuen Freund Berlins", sagte Parlamentspräsident Ralf Wieland am Donnerstag. Kohl habe sich als Kanzler der Einheit "für immer in unsere Geschichtsbücher eingetragen". "Wir werden nie vergessen, dass Helmut Kohl als Bundeskanzler dafür sorgte, dass die Stadt Berlin in Freiheit ihre geeinte Zukunft gestalten konnte", so Wieland.