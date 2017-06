Sonnige Gemüter dank Geldzusage

artikel-ansicht/dg/0/

Brück (MZV) Hartnäckigkeit, Kontinuität, Durchhaltevermögen und Einsatzbereitschaft sind Eigenschaften, die auf Ricarda Müller und Annie Tilmant von der "Alten Brücker Post" zutreffen. Seit 17 Jahren, und es waren bei weitem keine einfachen Jahre, setzen sie sich im Seminar-, Kultur- und Gästehaus "Alte Brücker Post" in der Ernst-Thälmann-Straße für Bildung, für Gesundheit, für Kultur, für Menschen und deren Wohlergehen ein. Das im Jahre 2011 erworbene, benachbarte Areal nebst Gebäuden bietet dem im vergangenen Jahr gegründeten, gemeinnützigen Verein "Mensch SEIN" ausreichend Platz. Der gemeinnützige Verein agiert unter dem Dach der "Alte Brücker Post" (BRAWO berichtete). Kulturelle Veranstaltungen und Seminare wurden in den Räumen bereits angeboten, trotz laufender Renovierungs- und Sanierungsarbeiten.

Die Erweiterung der Räumlichkeiten hat, ganz zur Freude der Initiatorinnen, eine Vergrößerung der Gästeschar mit sich gebracht. Gewerkelt wird immer dann, wenn Geld- und Sachspenden und auch die aktive Mitarbeit von Helfern es ermöglichen.

Die Kontinuität, mit der Ricarda Müller, Annie Tilmant und Unterstützer, ihren Weg gehen, verfolgt und beeindruckt auch Bildungsminister Günter Baaske, der in der vergangenen Woche nach Brück kam. Im Gepäck hatte der gern gesehene Gast eine Förderzusage über 12.000 Euro aus Lottomitteln. Das Geld ist verplant, die Heizung in den Räumen des gemeinnützigen Vereins ist bereits installiert. "Jetzt können wir die Firma bezahlen", sagt Ricarda Müller lachend.

Dank des finanziellen Zuschusses können die rund 150 Quadratmeter - bestehend aus einem großen Veranstaltungsraum, einem Seminarraum sowie Sanitärräumen - auch in der kalten Jahreszeit genutzt werden. "Es gibt einfach Dinge, die braucht es in einem Städtchen wie Brück. Und dies sollte auch Unterstützung finden", so Günter Baaske, der sich für einen Rundgang über das Gelände Zeit nahm.

Ricarda Müller und Annie Tilmant blicken stolz aus das Erreichte. Wollen informieren, wie das jahrelange private Engagement in Vereinsform weiterlebt und aufblüht. "Aus diesem Grund laden wir herzlich zum Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag, 2. Juli, ein. Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste."