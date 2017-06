3. Sonntagsspaziergang durch den Klinkengrund

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MOZ) Der Stadtteiltreff "klinke1" lädt interessierte Bürger, Kinder und Jugendliche ein, gemeinsam mit Bürgermeister Roland Leisegang den Stadtteil Klinkengrund zu erkunden. Ein zwangloser Sonntagsspaziergang soll dazu dienen, mit dem Bürgermeister ins Gespräch zu kommen und den Stadtteil Klinkengrund gemeinsam zu erkunden. Im Rahmen des Bundesförderprogramms "Soziale Stadt" werden in den kommenden Jahren verschiedene Maßnahmen geplant und durchgeführt, die dann den Stadtteil verschönern werden. Unter dem Slogan "Mein Stadtteil soll schöner werden", möchte Roland Leisegang von den Bürgern, Kinder und Jugendliche erfahren, welche Erwartungen junge Familien im Stadtteil Klinkengrund am Verschönerungsprozess haben.

Der Sonntagsspaziergang dient dem Ziel, durch vielfältige Anregungen und das Erkennen von Trends, sowie durch die Feststellung von eventuellen Problemen und Nutzungskonflikten, eine bedarfsgerechte Planung im Stadtteil Klinkengrund voran zu bringen. Familien, Kinder und Jugendliche sollen in die zukünftigen Abwägungsprozesse einbezogen werden. Der Spaziergang am kommenden Sonntag, 25. Juni, setzt sich um 10.00 Uhr vor dem Stadtteiltreff "klinke1", Hans- Marchwitza Straße 1 (neben der Tafel e.V.), in Bewegung.