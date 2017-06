Meistertitel obendrauf

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) Das Hauptziel - Aufstieg in die Kreisoberliga Havelland - hatten die Fußballer des FSV Brück 1922 schon in der Vorwoche erreicht. Zum Abschluss der Kreisligasaison 2016/17 galt es noch beim Schönwalder SV den ersten Platz zu verteidigen, um sich noch den Pokal für den Staffelsieg zu sichern.

Die Mannschaft des FSV Brück sicherte sich am letzten Spieltag, mit dem Sieg in Schönwalde, auch noch den Staffelsieg in der Kreisliga.

Die Gastgeber kamen dem Tabellenführer entgegen, da sie sich nicht nur hinten hineinstellen, sondern auch mitspielen wollen. Zudem praktizieren die Schönwalder ein offensives Deckungssystem, was aber die meisten Spieler nicht verinnerlicht haben. So kassierte die SSV-Mannschaft in dieser Spielzeit zahlreiche Gegentore und auch gegen den FSV dauerte es nur etwas mehr als zwei Minuten, bis sie in Rückstand gerieten. Maximilian Leetz bekam den Ball zentral im Strafraum zugespielt und schloss, bei sehr warmen äußeren Temperaturen, eiskalt ab.

Die frühe Führung spielte den Gästen in die Karten, die in der ersten Hälfte die Partie klar beherrschten. Vorn erspielten sie sich ihre Möglichkeiten und hinten hatten sie die einzige "Waffe" der Platzherren, David Schalow, gut im Griff. Sebastian Pusch vergab noch gute Chancen zum Erhöhen, doch in der 34. Minute spekulierte Marcel Spang richtig bei einer weiten Flanke, die der SSV-Torhüter Thomas Grunwald unterlief, die der Brücker am langen Pfosten nur noch einnicken musste.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff stellte Schalow seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Er wurde an der Strafraumgrenze angespielt, drang dank seiner engen Ballführung in den Sechzehner ein und traf zum 1:2 (47.).

Doch von den vielen Dingen, die die FSV-Mannschaft auszeichnet, gehört auch, dass sie sich von Gegentoren nicht beirren lässt. Nur wenig später setzte sich, mit einer enormem Energieleistung, Glenn Helmchen gleich gegen drei Schönwalder durch und schob das Leder an dem eingewechselten Schlussmann Carsten Westphal vorbei (51.) in die Maschen. In die Freude über das 3:1, fiel aber prompt das 2:3 in der 55. Minute. Mit einer ähnlichen Szene wie beim ersten Tor zeichnete sich erneut Schalow für den SSV-Torjubel verantwortlich.

Nun wurde es für kurze Zeit etwas hektischer auf dem Rasen. Doch nach ein paar gelben Karten beruhigten sich die Gemüter und es wurde wieder Fußball gespielt. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung legte Björn Riese für Spang auf, der mühelos das 4:2 (80.) erzielte. Im Gegenzug verkürzte erneut Schalow (82.), doch das schönste Tor des Tages fiel in der Nachspielzeit. Sebastian Pusch bediente Johannes Schierhorn, der per Außenrist den Ball ins Tor zum 5:3-Endstand zirkelte.

Nach dem Abpfiff erhielten die Brücker ihren Pokal für den Staffelsieg, den sie noch auf heimischem Gelände bis in die Morgenstunden feierten und begossen. Die FSV-Fußballer sind nun für vier Wochen in die verdiente Sommerpause gegangen, Trainingsauftakt ist der 21. Juli.