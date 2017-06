Tierärzte dürfen Katzen "billiger" kastrieren

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Das Bundeskabinett hat in dieser Woche eine Änderung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) beschlossen. Neben Preisanpassungen in verschiedenen Bereichen beinhaltet die neue GOT auch einen Passus, der ganz unterschiedliche Reaktionen hervor gerufen hat.

So freute sich der Deutsche Tierschutzbund als Dachverband der Tierschutzvereine und Tierheime in Deutschland darüber, dass es den Tierschutzvereinen künftig möglich sei, bei Kastrationsaktionen für Straßenkatzen einen individuellen Preis mit den ausführenden Tierärzten abzusprechen, der auch unter dem in der GOT angegeben Satz liegen darf. Den Tierschutzvereinen werde dadurch ermöglicht, noch öfter solche Kastrationsaktionen durchzuführen und so das Elend der Straßenkatzen zu mindern, heißt es in einer Mitteilung des Tierschutzbunds zum Thema. Laut der neuen GOT liegt der einfache Satz für eine Kastration bzw. Sterilisation einer Katze bei 57,72 Euro und eines Katers bei 19,24 Euro.

Ganz anders sehen das die Bundestierärztekammer (BTK) und der Bundesverband praktizierender Tierärzte (BPT). So bezeichnet der BPT diesen Teil der Verordnung als "schwerwiegenden Pferdefuß". Es impliziere eine verminderte Qualität der Leistung. Die BTK erkennt das Problem der herrenlosen Katzen an, sieht aber nicht ein, "dass diese Angelegenheit allein von Tierärzten durch einen Verzicht auf eine angemessene Vergütung gelöst werden soll", wie es in einer Stellungnahme zum GOT-Entwurf hieß. Außerdem hätten die Katzen Anspruch auf eine angemessene medizinische Versorgung.

Bei all dem ist zu Bedenken, dass letztendlich die Tierärzte selbst entscheiden, ob sie den Vereinen ein solches Angebot unterbreiten. Zum anderen gab und gibt es Tierärzte, die bereits jetzt mit den Vereinen zusammen arbeiten und Kastrationen beispielsweise als Spende durchführen.