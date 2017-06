Neues Straßenpflaster ohne Nutzen

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich wollte schon eine Eingabe machen", sagt Karl Heinz Hohm, "ich bin nur noch nicht dazu gekommen." Der Rentner wohnt in der Rathenaustraße und hatte sich wie viele andere Anwohner gefreut, als Mitte Dezember 2016 die Bauleute der Kesslau GmbH Tief-, Straßen- und Umweltbau anrückten, um den Randstreifen im Bereich zwischen Zschokke- und Käthe-Kollwitz-Straße instand zu setzen. Denn in West sind Parkplätze knapp und auf diesem Randstreifen war das Parken früher zumindest geduldet worden. Seit Ende März ist alles fertig - geparkt werden darf hier aber nach wie vor nicht.

"Das kommt mir wie ein Witz vor", sagt Karl Heinz Hohm, als er sich an die MOZ wendet. "Der Randstreifen wird gepflastert, genutzt werden kann er jedoch nicht. Die Fußgänger aber müssen sich über einen maroden Gehweg quälen, der eigentlich zuerst hätte saniert werden müssen. Wofür ist hier eigentlich Geld ausgegeben worden?"

Mehrere Zehntausend Euro hat das Tiefbauamt für die Instandsetzung des Randstreifens ausgegeben. Begründet wurden die Arbeiten damit, dass danach dort das Parken wieder möglich sein wird. Und während in Höhe der Schwimmhalle auf einem Streifen, der uneben und löchrig ist, geparkt werden darf, steht vor dem erneuerten Bereich ein Verbotsschild.

Die MOZ hatte sich dieses Themas lange vor dem Hinweis Karl Heinz Hohms angenommen. Am 19. April hatten wir erstmals bei der Stadtverwaltung angefragt, warum das Parken bisher nicht erlaubt wird. Antworten gab es nicht. Am 28. April erinnerten wir an unsere Anfrage, woraufhin die Pressestelle der Stadt am 2. Mai erklärte, es werde in den Fachämtern nachgefragt.

Da danach wieder keine Antwort aus dem Rathaus kam, fragten wir am 16. Mai erneut nach. Zwei Tage später meldete sich die städtische Pressestelle: "Hinsichtlich der Parksituation an der Rathenaustraße ist es so, dass das Parken dort bislang formal nicht gestattet war, aber geduldet wurde. In der kommenden Woche wird die Verkehrsbehörde in Absprache mit dem Tiefbauamt entscheiden, ob das Parken auf dem Randstreifen auch künftig ermöglicht wird. Über das Ergebnis der Prüfung informiere ich Sie, sobald mich die Information erreicht hat." Das ist inzwischen auch wieder mehr als einen Monat her. Eine Information gab es nicht. Eine erneute Nachfrage der MOZ vor einer Woche wurde bisher nicht beantwortet.

Das Presserecht legt fest: Die Behörden sind dazu verpflichtet, der Presse Auskünfte zu erteilen, die sie für die Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe benötigt.