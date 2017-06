artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (dpa) Eine enge Zusammenarbeit von Wirtschaftförderern auf allen Ebenen ist aus Sicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) entscheidend für neue Arbeitsplätze und die Gewinnung von Investoren. Wichtig für Standortentscheidungen der Unternehmen sei schneller Service, von der Beratung über Fördermöglichkeiten bis zur Hilfe bei der Suche nach Fachkräften, sagte Gerber am Donnerstag in Strausberg (Märkisch-Oderland). In dem Unternehmen Hermann Römmler Kunststofftechnik wurden erstmals die Ergebnisse der Wirtschaftsförderer aus allen Regionen gemeinsam vorgestellt.